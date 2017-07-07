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07.07.2017 13:05 Тульский «Арсенал» одержал победу над клубом «Доб» из Словении Александр Конов





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В первом тайме отличились Игорь Горбатенко и Игорь Шевченко, а после перерыва, когда состав команды обновился полностью, ещё два гола провели Артём Мингазов и Никита Мельников.



Сегодня «Арсенал» возвращается в Россию. Заключительный перед стартом нового сезона контрольный матч «канониры» проведут 10 июля в Новогорске против столичного «Динамо».





Футболисты «Арсенала» завершили учебно-тренировочный сбор в Австрии контрольным матчем против клуба «Доб» из Словении. Подопечные Миодрага Божовича были намного сильнее своих соперников и победили со счётом 4:0.В первом тайме отличились Игорь Горбатенко и Игорь Шевченко, а после перерыва, когда состав команды обновился полностью, ещё два гола провели Артём Мингазов и Никита Мельников.Сегодня «Арсенал» возвращается в Россию. Заключительный перед стартом нового сезона контрольный матч «канониры» проведут 10 июля в Новогорске против столичного «Динамо».

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