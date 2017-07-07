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07.07.2017 12:36 Несмотря на погоду, тульские фермеры рассчитывают на хороший урожай Алина Фурсенко





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«Растения развиваются медленнее, чем обычно. Сроки уборки сдвигаются, но мы планируем получить хороший урожай - но органический. То есть, если у нас по Туле в среднем урожайность 26 центнеров с га, то у нас 13. Это зерно выращено без ядов, без химии», - рассказывает руководитель группы компаний «Черный хлеб» Павел Абрамов.



Впрочем, к катастрофе аграрии не готовятся, говорят, нынешние дожди - не беда, главное, чтобы не грянули позже - во время уборки. Вот тогда счет идет на дни и часы. Хотя и холодный июнь уже обернулся дополнительными затратами. Например, рожь культура хоть и непритязательная, и с сорняками, за счет роста хорошо конкурирует, все таки и ей нужна помощь.



«Дополнительно в этом году приходилось делать боронование. – Говорит руководитель подразделения растениеводства группы компаний «Черный хлеб» Дмитрий Виноградов. - Из-за дождя сорняки у нас произрастают очень активно. Это дополнительные затраты , но мы спасаем урожай, минимизируем потери от этих сорняков».



Прошлым жарким летом 19 июня клубнику уже заканчивали собирать, а в этом году только начали. Солнцелюбивой ягоде на грядках очевидно холодно и мокро, и фермеры уже застыли в ожидании срыва урожая, но поняли - перепугались рано. Клубника зреет. Не стремительно, конечно, но все-таки. Хотя на клубничной плантации в Богучарово вроде бы сделали все, чтобы не зависеть от осадков - грунт здесь укрыт пленкой, опасности остаются. Если осадки не прекратятся, то ягоды поразятся серой гнилью. А это потеря урожая.



Всего на поле девять сортов, но все больше площадей фермеры отводят под самый непритязательный и крупный - Мармеладу. Впрочем, болезни подвержена и она. Пока серая гниль клубнику жалеет и почти не трогает, куда более серьезный повод для волнений фермеров - покупатели. «Спрос упал, конечно. В прошлом году люди более активно покупали ягоду. Наверное, солнышко тоже влияет на людей», - говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства Надежда Коршунова.



Это туляки зря. Когда еще заряжаться витаминами, как не в разгар лета, каким бы неласковым оно не было. Если аграрии настроены оптимистично - то и нам нечего переживать, голодными не останемся.



О ней писали Гомер и Геродот, ее умели готовить еще в Древнем Египте, пять тысячелетий она продержалась, и сегодня урожай полбы - прабабушки пшеницы - на тульских полях под угрозой. Приветливая весна раньше обычного вывела аграриев в поле, а потом, в мае, ударила заморозками.«Растения развиваются медленнее, чем обычно. Сроки уборки сдвигаются, но мы планируем получить хороший урожай - но органический. То есть, если у нас по Туле в среднем урожайность 26 центнеров с га, то у нас 13. Это зерно выращено без ядов, без химии», - рассказывает руководитель группы компаний «Черный хлеб» Павел Абрамов.Впрочем, к катастрофе аграрии не готовятся, говорят, нынешние дожди - не беда, главное, чтобы не грянули позже - во время уборки. Вот тогда счет идет на дни и часы. Хотя и холодный июнь уже обернулся дополнительными затратами. Например, рожь культура хоть и непритязательная, и с сорняками, за счет роста хорошо конкурирует, все таки и ей нужна помощь.«Дополнительно в этом году приходилось делать боронование. – Говорит руководитель подразделения растениеводства группы компаний «Черный хлеб» Дмитрий Виноградов. - Из-за дождя сорняки у нас произрастают очень активно. Это дополнительные затраты , но мы спасаем урожай, минимизируем потери от этих сорняков».Прошлым жарким летом 19 июня клубнику уже заканчивали собирать, а в этом году только начали. Солнцелюбивой ягоде на грядках очевидно холодно и мокро, и фермеры уже застыли в ожидании срыва урожая, но поняли - перепугались рано. Клубника зреет. Не стремительно, конечно, но все-таки. Хотя на клубничной плантации в Богучарово вроде бы сделали все, чтобы не зависеть от осадков - грунт здесь укрыт пленкой, опасности остаются. Если осадки не прекратятся, то ягоды поразятся серой гнилью. А это потеря урожая.Всего на поле девять сортов, но все больше площадей фермеры отводят под самый непритязательный и крупный - Мармеладу. Впрочем, болезни подвержена и она. Пока серая гниль клубнику жалеет и почти не трогает, куда более серьезный повод для волнений фермеров - покупатели. «Спрос упал, конечно. В прошлом году люди более активно покупали ягоду. Наверное, солнышко тоже влияет на людей», - говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства Надежда Коршунова.Это туляки зря. Когда еще заряжаться витаминами, как не в разгар лета, каким бы неласковым оно не было. Если аграрии настроены оптимистично - то и нам нечего переживать, голодными не останемся.











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