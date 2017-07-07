Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Матвей:
Путь к жизни
Платная парковка:
Ушли в минус
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



07.07.2017 12:36 Несмотря на погоду, тульские фермеры рассчитывают на хороший урожай
Алина Фурсенко



| фото |
О ней писали Гомер и Геродот, ее умели готовить еще в Древнем Египте, пять тысячелетий она продержалась, и сегодня урожай полбы - прабабушки пшеницы - на тульских полях под угрозой. Приветливая весна раньше обычного вывела аграриев в поле, а потом, в мае, ударила заморозками.

«Растения развиваются медленнее, чем обычно. Сроки уборки сдвигаются, но мы планируем получить хороший урожай - но органический. То есть, если у нас по Туле в среднем урожайность 26 центнеров с га, то у нас 13. Это зерно выращено без ядов, без химии», - рассказывает руководитель группы компаний «Черный хлеб» Павел Абрамов.

Впрочем, к катастрофе аграрии не готовятся, говорят, нынешние дожди - не беда, главное, чтобы не грянули позже - во время уборки. Вот тогда счет идет на дни и часы. Хотя и холодный июнь уже обернулся дополнительными затратами. Например, рожь культура хоть и непритязательная, и с сорняками, за счет роста хорошо конкурирует, все таки и ей нужна помощь.

«Дополнительно в этом году приходилось делать боронование. – Говорит руководитель подразделения растениеводства группы компаний «Черный хлеб» Дмитрий Виноградов. - Из-за дождя сорняки у нас произрастают очень активно. Это дополнительные затраты , но мы спасаем урожай, минимизируем потери от этих сорняков».

Прошлым жарким летом 19 июня клубнику уже заканчивали собирать, а в этом году только начали. Солнцелюбивой ягоде на грядках очевидно холодно и мокро, и фермеры уже застыли в ожидании срыва урожая, но поняли - перепугались рано. Клубника зреет. Не стремительно, конечно, но все-таки. Хотя на клубничной плантации в Богучарово вроде бы сделали все, чтобы не зависеть от осадков - грунт здесь укрыт пленкой, опасности остаются. Если осадки не прекратятся, то ягоды поразятся серой гнилью. А это потеря урожая.

Всего на поле девять сортов, но все больше площадей фермеры отводят под самый непритязательный и крупный - Мармеладу. Впрочем, болезни подвержена и она. Пока серая гниль клубнику жалеет и почти не трогает, куда более серьезный повод для волнений фермеров - покупатели. «Спрос упал, конечно. В прошлом году люди более активно покупали ягоду. Наверное, солнышко тоже влияет на людей», - говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства Надежда Коршунова.

Это туляки зря. Когда еще заряжаться витаминами, как не в разгар лета, каким бы неласковым оно не было. Если аграрии настроены оптимистично - то и нам нечего переживать, голодными не останемся.























АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.