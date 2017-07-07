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НОВОСТИ | Общество



07.07.2017 12:11 В регионе идет приём заявок на участие в программе «Народный бюджет – 2018»
Алексей Еремин



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Проект «Народный бюджет», реализуемый на территории Тульского региона, уже давно заслужил доверие жителей и стал для них возможностью решить целый ряд проблем, чего до этого не удавалось сделать десятилетиями. Кровли, тротуары, дороги, фасады, скверы и памятники – сами жители активно участвуют в реализации программы, ведь именно они лучше других знают, какие уголки их города, посёлка, деревни больше нуждаются в ремонте и реконструкции.

Впервые к реализации проекта приступили ещё в конце 2011 года. Процесс был запущен, но шёл тяжело. Не привыкли наши люди помимо «коммуналки» свои кровные платить ещё за что-нибудь. Однако и то, что «советский принцип» – придут и сделают, - уже не работает, тоже давно поняли. Программа «Народный бюджет» стала настолько успешной у жителей региона, что они начинают формировать заявки на участие в ней еще задолго до начала их приема. Положительный опыт Тульской области принимают и другие губернии.

Именно благодаря «Народному бюджету в Советском округе Тулы уже в этом году появятся сразу два новых сквера. «Один из них появится на Красноармейском проспекте, другой – на улице Демонстрации», - рассказывает заместитель начальника главного управления администрации Тулы по Советскому территориальному округу Александр Коновалов.

С помощью программы можно произвести ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, социальных объектов, дорог и объектов ЖКХ. В «Народный бюджет» были добавлены и новые пункты. «Это благоустройство территорий, прилегающих к мемориальным комплексам, к памятникам, обелискам. Также добавлен ремонт спортивных объектов, стадионов и беговых дорожек. Еще одно важное нововведение – ремонт фельдшерско-акушерских пунктов», - говорит министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев.

Из года в год список того, что хотят отремонтировать или построить по «Народному бюджету» жители региона, расширяется, программа стала очень популярна. Благодаря привлечению средств из сразу нескольких копилок: областного и муниципального бюджетов, собственных средств населения и благотворителей - сделать удалось многое. Общий объём программы в 2017 году достиг 613 млн. рублей, конкурсный отбор прошли 480 заявок. Подать заявку на 2018 год можно до 1 сентября.















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