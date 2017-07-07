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07.07.2017 11:23 В Новомосковске задержали банду наркоторговцев "Вести-Тула"





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Организованная группа осуществляла незаконное распространение наркотиков из категории «спайс» и «соль», а также психотропных веществ в особо крупных размерах. По предварительным данным, распространение осуществлялось посредством сети Интернет на территории Тулы и различных районов региона.



Следствием установлено, что в организованную группу входили 14 жителей Новомосковска. Предположительно, противоправной деятельностью они занимались с декабря 2016 года. Работа по выяснению всех деталей противоправной деятельности подозреваемых продолжается.







Более двух килограммов различных наркотиков, оборудование для нарколаборатории - всё это обнаружили и изъяли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД.Организованная группа осуществляла незаконное распространение наркотиков из категории «спайс» и «соль», а также психотропных веществ в особо крупных размерах. По предварительным данным, распространение осуществлялось посредством сети Интернет на территории Тулы и различных районов региона.Следствием установлено, что в организованную группу входили 14 жителей Новомосковска. Предположительно, противоправной деятельностью они занимались с декабря 2016 года. Работа по выяснению всех деталей противоправной деятельности подозреваемых продолжается.

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