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07.07.2017 11:03 Тулякам покажут высший пилотаж Виталий Моторин





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Эти самолеты могут взлетать на высоту в 4 тысяч метров, но на соревнованиях этого не потребуется. Высота от 200 до 1200 метров, скорость до 350 километров в час, квадрат 1 на 1 километр - таковы рамки в пределах которых ассы из США, Канады, Австралии, России, Белоруссии и Казахстана должны будут показать мастерство пилотирования.



Как рассказал директор пятого чемпионата мира по высшему пилотажу на самолетах ЯК-52 Дмитрий Мотин, «…оценивается чистота выполнения фигур и их последовательность. Соревнования проходят по четырем упражнениям. Один комплекс обязательный, его готовит сам спортсмен. Три других летчикам не известны – комплекс упражнений выдается участникам соревнований накануне вечером, и у них нет возможности потренироваться».



На шести таких самолетах соревноваться будут более двадцати первоклассных пилотов. Кроме полетов ЯК-52 гостям тульского аэродрома Клоково предстоит увидеть уникальное зрелище – первый в России чемпионат по высшему пилотажу среди исторических самолетов. Все это уже в ближайшее воскресенье.

Самолеты ЯК-52 летчики называют машинами уникальными. С одной стороны, они достаточно просты, чтобы проводить на них первоначальное обучение начинающих пилотов, с другой достаточно хороши, чтобы им были доступны все без исключения фигуры высшего пилотажа.Эти самолеты могут взлетать на высоту в 4 тысяч метров, но на соревнованиях этого не потребуется. Высота от 200 до 1200 метров, скорость до 350 километров в час, квадрат 1 на 1 километр - таковы рамки в пределах которых ассы из США, Канады, Австралии, России, Белоруссии и Казахстана должны будут показать мастерство пилотирования.Как рассказал директор пятого чемпионата мира по высшему пилотажу на самолетах ЯК-52 Дмитрий Мотин, «…оценивается чистота выполнения фигур и их последовательность. Соревнования проходят по четырем упражнениям. Один комплекс обязательный, его готовит сам спортсмен. Три других летчикам не известны – комплекс упражнений выдается участникам соревнований накануне вечером, и у них нет возможности потренироваться».На шести таких самолетах соревноваться будут более двадцати первоклассных пилотов. Кроме полетов ЯК-52 гостям тульского аэродрома Клоково предстоит увидеть уникальное зрелище – первый в России чемпионат по высшему пилотажу среди исторических самолетов. Все это уже в ближайшее воскресенье.









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