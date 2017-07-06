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06.07.2017 18:53 Тульские баскетболисты строят серьёзные планы Александр Конов





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Как рассказал главный тренер БК «Арсенал» Виктор Усков-младший, «вторая лига намного сильнее, чем третья. Придётся брать ребят квалифицированнее, но из прошлого состава постараемся сохранить костяк и двигаться дальше. 15 сентября стартует Кубок России, на котором постараемся показать максимальный результат».



Большие планы на ближайший сезон и у Областной Федерации баскетбола. Это и строительство площадок для уличного баскетбола на набережной Упы, и возрождение чемпионата и первенства области с разъездной системой, и возвращение тульских команд в лигу Центрального Федерального округа.



По словам исполнительного директора Тульской областной Федерации баскетбола Виктора Ускова-старшего, «построена нормальная пирамида: команда Суперлиги-2, первая лига, массовый баскетбол. Все тянутся в команду Суперлиги-2».



Старт Кубка России намечен на середину сентября, а чемпионат начнётся в октябре.



В Российской федерации баскетбола состоялась жеребьёвка Кубка России. В турнире примут участие 35 команд, и в том числе - тульский «Арсенал». На зональном этапе за единственную путёвку во второй раунд вместе с «канонирами» сразятся курские «Русичи», «Чебоксарские Ястребы» и казанский «Уникс-2». Что касается чемпионата России, то «Арсенал» допущен к играм в Суперлиге-2.Как рассказал главный тренер БК «Арсенал» Виктор Усков-младший, «вторая лига намного сильнее, чем третья. Придётся брать ребят квалифицированнее, но из прошлого состава постараемся сохранить костяк и двигаться дальше. 15 сентября стартует Кубок России, на котором постараемся показать максимальный результат».Большие планы на ближайший сезон и у Областной Федерации баскетбола. Это и строительство площадок для уличного баскетбола на набережной Упы, и возрождение чемпионата и первенства области с разъездной системой, и возвращение тульских команд в лигу Центрального Федерального округа.По словам исполнительного директора Тульской областной Федерации баскетбола Виктора Ускова-старшего, «построена нормальная пирамида: команда Суперлиги-2, первая лига, массовый баскетбол. Все тянутся в команду Суперлиги-2».Старт Кубка России намечен на середину сентября, а чемпионат начнётся в октябре.





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