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НОВОСТИ | Общество



06.07.2017 18:53 Тульские баскетболисты строят серьёзные планы
Александр Конов

Тульские баскетболисты строят серьёзные планы

| фото |
В Российской федерации баскетбола состоялась жеребьёвка Кубка России. В турнире примут участие 35 команд, и в том числе - тульский «Арсенал». На зональном этапе за единственную путёвку во второй раунд вместе с «канонирами» сразятся курские «Русичи», «Чебоксарские Ястребы» и казанский «Уникс-2». Что касается чемпионата России, то «Арсенал» допущен к играм в Суперлиге-2.

Как рассказал главный тренер БК «Арсенал» Виктор Усков-младший, «вторая лига намного сильнее, чем третья. Придётся брать ребят квалифицированнее, но из прошлого состава постараемся сохранить костяк и двигаться дальше. 15 сентября стартует Кубок России, на котором постараемся показать максимальный результат».

Большие планы на ближайший сезон и у Областной Федерации баскетбола. Это и строительство площадок для уличного баскетбола на набережной Упы, и возрождение чемпионата и первенства области с разъездной системой, и возвращение тульских команд в лигу Центрального Федерального округа.

По словам исполнительного директора Тульской областной Федерации баскетбола Виктора Ускова-старшего, «построена нормальная пирамида: команда Суперлиги-2, первая лига, массовый баскетбол. Все тянутся в команду Суперлиги-2».

Старт Кубка России намечен на середину сентября, а чемпионат начнётся в октябре.
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