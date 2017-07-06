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06.07.2017 18:39 Выпускники гуманитарного факультета ТулГУ получили дипломы Вести-Тула





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Так, в этом году факультет выпустил более 200 дизайнеров, социологов, политологов, психологов, теологов. 39 из них – отличники, получившие диплом в красной обложке. И плюс ко всему с сегодняшнего дня в нашем регионе стало на 20 дипломированных журналистов больше. Кафедра журналистики ТулГУ - самая молодая, она была организована в 2008 году и отправила во взрослую журналистскую жизнь уже пятый выпуск бакалавров.



Сегодня дипломы о высшем профессиональном образовании получили выпускники гуманитарного факультета Тульского госуниверситета. Несмотря на то, что основная специализация бывшего политехнического – обучение будущих инженеров и математиков, конкурс на поступление на гуманитарный факультет очень высок.Так, в этом году факультет выпустил более 200 дизайнеров, социологов, политологов, психологов, теологов. 39 из них – отличники, получившие диплом в красной обложке. И плюс ко всему с сегодняшнего дня в нашем регионе стало на 20 дипломированных журналистов больше. Кафедра журналистики ТулГУ - самая молодая, она была организована в 2008 году и отправила во взрослую журналистскую жизнь уже пятый выпуск бакалавров.





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