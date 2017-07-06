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06.07.2017 18:30 В Туле не поймали ни одного «зайца» Вести-Тула





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Все вместе они проверяли наличие билетов у пассажиров, а также оплату по транспортным картам и проездным. За безбилетный проезд и неоплату провоза багажа пассажиру грозит штраф - 1000 рублей и 5000 - водителю или кондуктору, не выдавшему билет. Однако сегодня в ходе рейда ни одного зайца поймать так и не удалось.



Как рассказал директор МКП «Тулгорэлектротранс» Валерий Симакович, «ежедневно работают до четырёх групп специалистов предприятия, которые выявляют безбилетников и предлагают либо платить, либо покинуть транспортное средство. Состав сегодняшней группы позволяет ещё и накладывать штраф. В месяц выявляем порядка 15-20 безбилетников».



Зайцев нет. Сегодня в Туле сегодня в ходе межведомственного рейда выявляли безбилетников в общественном транспорте. Участие в рейде приняли полицейские, специалисты отдела внутреннего контроля «Тулгорэлектротранса» и инспекторы Управления по административно-техническому надзору администрации Тулы.Все вместе они проверяли наличие билетов у пассажиров, а также оплату по транспортным картам и проездным. За безбилетный проезд и неоплату провоза багажа пассажиру грозит штраф - 1000 рублей и 5000 - водителю или кондуктору, не выдавшему билет. Однако сегодня в ходе рейда ни одного зайца поймать так и не удалось.Как рассказал директор МКП «Тулгорэлектротранс» Валерий Симакович, «ежедневно работают до четырёх групп специалистов предприятия, которые выявляют безбилетников и предлагают либо платить, либо покинуть транспортное средство. Состав сегодняшней группы позволяет ещё и накладывать штраф. В месяц выявляем порядка 15-20 безбилетников».





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