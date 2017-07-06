НОВОСТИ | Общество







06.07.2017 18:09 Китайская делегация предложила тулякам двустороннее сотрудничество Вести-Тула





| фото |



По словам куратора общества Дэн Жун, китайская сторона уже нацелена принять участие в предложенных регионом инвестпроектах. В ответ в Поднебесную намерены пригласить тульских выпускников для обучения в Пекинском объединённом университете, причем абсолютно бесплатно. Так же, по словам Алексея Дюмина, Тульская область готова принять туристов из Китая и более того - разработать для них специальный маршрут.



В Туле состоялась встреча гостей из Поднебесной с главой региона Алексеем Дюминым, а так же рядом областных министров. Китайское общество дружбы с зарубежными странами было создано в 1984 году и занимается налаживанием неправительственных деловых и культурных связей. А в Тульскую область делегация пожаловала с рядом предложений двухстороннего сотрудничества между Китаем и нашим краем.По словам куратора общества Дэн Жун, китайская сторона уже нацелена принять участие в предложенных регионом инвестпроектах. В ответ в Поднебесную намерены пригласить тульских выпускников для обучения в Пекинском объединённом университете, причем абсолютно бесплатно. Так же, по словам Алексея Дюмина, Тульская область готова принять туристов из Китая и более того - разработать для них специальный маршрут.

Читать @gtrktula

















