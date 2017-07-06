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06.07.2017 16:46 Туляк, решивший обмануть энергетиков, должен выплатить более 100 тысяч рублей Вести-Тула





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Как выяснилось, в счётчике было установлено некое устройство, в результате чего объём потреблённой, но не оплаченной электроэнергии составил более 43 тысяч киловатт. Помимо того, что на владельца помещения завели административное дело, и суд присудил частному лицу штраф в размере 10 тысяч рублей, он так же должен выплатить всю сумму причинённого ущерба.







Почти в 117 тысяч рублей оценили энергетики нанесённый жителем Ленинского района ущерб от безучётного потребления электричества. В одной из деревень сотрудники безопасности энергетической компании вскрыли факт вмешательства в прибор учёта.Как выяснилось, в счётчике было установлено некое устройство, в результате чего объём потреблённой, но не оплаченной электроэнергии составил более 43 тысяч киловатт. Помимо того, что на владельца помещения завели административное дело, и суд присудил частному лицу штраф в размере 10 тысяч рублей, он так же должен выплатить всю сумму причинённого ущерба.

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