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06.07.2017 16:19 У Туламашзавода открыли стелу «Героям труда» Вести-Тула





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Стела расположилась рядом с памятным знаком «Заветный камень». Как рассказал генеральный директор ПО «Туламашзавод» Евгений Дронов, «стела расположена рядом с надписью на гранитном камне, который символизирует труд всех оружейников, а не только оружейников Тульского машиностроительного завода».



Торжественное открытие стелы «Героям труда» сегодня состоялось у Тульского машиностроительного завода. Это событие приурочено к 78-й годовщине со дня основания предприятия. Памятник продолжает ряд обелисков, увековечивающих память о ратном и трудовом подвиге машиностроителей. Он изготовлен из карельского гранита, на нём выгравированы имена героев.Стела расположилась рядом с памятным знаком «Заветный камень». Как рассказал генеральный директор ПО «Туламашзавод» Евгений Дронов, «стела расположена рядом с надписью на гранитном камне, который символизирует труд всех оружейников, а не только оружейников Тульского машиностроительного завода».





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