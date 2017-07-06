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НОВОСТИ | Общество



06.07.2017 16:01 В Туле начался пресс-тур для белорусских журналистов
Вести-Тула

В Туле начался пресс-тур для белорусских журналистов

| фото |
Белорусские журналисты заинтересовались Толстым, инвестиционным потенциалом и социально-экономическим развитием Тульской области. Наш регион в эти дни принимает делегацию корреспондентов, репортеров и авторов крупнейших белорусских газет, журналов и телеканалов.

Пресс-тур, организованный специально, чтобы познакомить гостей из братского государства с Тульской областью, начался сегодня с приема у главы Правительства Тульской области Юрия Андрианова.
«Россию, а ранее Советский Союз на Западе узнают, прежде всего, по Толстому. Опросы показывают, что каждый пятый зарубежный житель ассоциирует Россию с Толстым, - расскзал гостям Юрий Андрианов. - Музей оружия в виде старинного шлема – единственный музей в мире такого класса. На территории нашего региона находится первое ратное поле России».

Тульскую область и Республику Беларусь связывают давние партнерские отношения. Наш регион подписал соглашение о сотрудничестве с соседним государством одним из первых - еще в 1993 году. С 1998 года Тула и белорусский Могилёв являются городами-побратимами, а с недавнего времени такой же статус имеют Новомосковск и Бобруйск.

На территории Тульской области работает более 100 точек розничной продажи белорусских товаров, и это только часть общих культурных и экономических отношений.

Государственный секретарь союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота рассказал: «Когда мы выбирали в этом году регионы, в которые хотели бы направить наших журналистов, то Тула привлекла своей богатой историей (тут есть что посмотреть с точки зрения культуры), своими промышленными традициями. Должен сказать, что Тула сейчас вышла на передовые позиции по развитию промышленного производства».
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