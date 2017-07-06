НОВОСТИ | Общество







06.07.2017 14:04 Жители дома на улице Баженова жалуются на разбитую дорогу во дворе Алексей Еремин





| фото |



По пути из дома и домой люди ежедневно вынуждены преодолевать огромные ямы, а теперь и лужи, которые не каждому по силам обойти. Дорога усеяна ямами различного калибра, но даже те, что поменьше для людей становятся непреодолимым препятствием. Зимой здесь образуется снежная каша, рассказывают жители.



В местной администрации с этой проблемой хорошо знакомы, но сделать ничего не могут. Территория частная и принадлежит собственникам квартир многоэтажки. А потому, все вопросы к управляющей компании. «Придомовую территорию должна обслуживать и благоустраивать УК. Кроме того, в городе сегодня много программ, в рамках которых этот двор можно было бы привести в порядок», - говорит начальник управления администрации Пролетарского округа Тулы Сергей Шестаков.



В управляющей компании «УютДом» о беде жителей тоже наслышаны, но сделать ничего не могут. Как утверждает генеральный директор УК «УютДом» Роман Назаров, «…данные работы не входят в минимальный перечень работ, которые, согласно законодательству должна производить управляющая компания».



И всё-таки всем миром решить проблему туляков, спустя почти десять лет удалось решить. Временно, но все же. «Управляющая компания пусть к нам обращается. Выдвигает свою технику. Мы около 40-50 кубометров среза асфальта дадим для ликвидации ям на придомовой территории этого многоквартирного дома».



Таких дворов в Туле десятки, если не сотни. Решить проблему разом не получится. Главное, чтобы жители проявляли инициативу.

От асфальта во дворе тульской пятиэтажки на улице Баженова буквально ничего не осталось. «Куда мы только не обращались. Но, к сожалению, наша дорога остается в плачевном состоянии», - говорит местная жительница Анна Макарова.По пути из дома и домой люди ежедневно вынуждены преодолевать огромные ямы, а теперь и лужи, которые не каждому по силам обойти. Дорога усеяна ямами различного калибра, но даже те, что поменьше для людей становятся непреодолимым препятствием. Зимой здесь образуется снежная каша, рассказывают жители.В местной администрации с этой проблемой хорошо знакомы, но сделать ничего не могут. Территория частная и принадлежит собственникам квартир многоэтажки. А потому, все вопросы к управляющей компании. «Придомовую территорию должна обслуживать и благоустраивать УК. Кроме того, в городе сегодня много программ, в рамках которых этот двор можно было бы привести в порядок», - говорит начальник управления администрации Пролетарского округа Тулы Сергей Шестаков.В управляющей компании «УютДом» о беде жителей тоже наслышаны, но сделать ничего не могут. Как утверждает генеральный директор УК «УютДом» Роман Назаров, «…данные работы не входят в минимальный перечень работ, которые, согласно законодательству должна производить управляющая компания».И всё-таки всем миром решить проблему туляков, спустя почти десять лет удалось решить. Временно, но все же. «Управляющая компания пусть к нам обращается. Выдвигает свою технику. Мы около 40-50 кубометров среза асфальта дадим для ликвидации ям на придомовой территории этого многоквартирного дома».Таких дворов в Туле десятки, если не сотни. Решить проблему разом не получится. Главное, чтобы жители проявляли инициативу.











Читать @gtrktula

















