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|06.07.2017 14:04 Жители дома на улице Баженова жалуются на разбитую дорогу во дворе
|Алексей Еремин
От асфальта во дворе тульской пятиэтажки на улице Баженова буквально ничего не осталось. «Куда мы только не обращались. Но, к сожалению, наша дорога остается в плачевном состоянии», - говорит местная жительница Анна Макарова.
По пути из дома и домой люди ежедневно вынуждены преодолевать огромные ямы, а теперь и лужи, которые не каждому по силам обойти. Дорога усеяна ямами различного калибра, но даже те, что поменьше для людей становятся непреодолимым препятствием. Зимой здесь образуется снежная каша, рассказывают жители.
В местной администрации с этой проблемой хорошо знакомы, но сделать ничего не могут. Территория частная и принадлежит собственникам квартир многоэтажки. А потому, все вопросы к управляющей компании. «Придомовую территорию должна обслуживать и благоустраивать УК. Кроме того, в городе сегодня много программ, в рамках которых этот двор можно было бы привести в порядок», - говорит начальник управления администрации Пролетарского округа Тулы Сергей Шестаков.
В управляющей компании «УютДом» о беде жителей тоже наслышаны, но сделать ничего не могут. Как утверждает генеральный директор УК «УютДом» Роман Назаров, «…данные работы не входят в минимальный перечень работ, которые, согласно законодательству должна производить управляющая компания».
И всё-таки всем миром решить проблему туляков, спустя почти десять лет удалось решить. Временно, но все же. «Управляющая компания пусть к нам обращается. Выдвигает свою технику. Мы около 40-50 кубометров среза асфальта дадим для ликвидации ям на придомовой территории этого многоквартирного дома».
Таких дворов в Туле десятки, если не сотни. Решить проблему разом не получится. Главное, чтобы жители проявляли инициативу.
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