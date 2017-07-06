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|06.07.2017 13:33 На несколько часов молодежный центр «Родина» превратится в «Территорию успеха»
|"Вести-Тула"
Молодых, активных, целеустремлённых, настроенных быть успешными, сегодня приглашает Ярмарка вакансий. Она будет проходить в молодежном центре «Родина» с трёх часов дня.
Помимо общения с работодателями запланированы мастер-классы и тренинги, направленные на подготовку к трудоустройству, консультации специалистов, экспресс-профдиагностика. Также состоится презентация справочника «Лучшие выпускники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования города Тулы 2017-ого года».
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