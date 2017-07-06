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|06.07.2017 13:27 В Туле собрались молодые фармацевты со всей страны
|"Вести-Тула"
Тула для проведения первого Всероссийского межвузовского саммита «Выбор лучших. Время вперёд» выбрана неслучайно. Регион стабильно занимает одно из лидирующих мест в Центральном федеральном округе по объёмам промышленного производства. Наиболее развитые отрасли - химическая и металлургическая.
На этот саммит возложены большие надежды, что именно здесь студенты и аспиранты смогут проявить себя, почерпнуть опыт, и внести свою лепту в достижения фармацевтической отрасли.
«Наша страна выбрала приоритетом развитие высокотехнологичных секторов экономики, а фармацевтика является одним из них. Сегодня фармацевтика – это объединение специалистов в области биологии, химии, физики, математики, многих инженерных наук», - отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.
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