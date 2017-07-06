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06.07.2017 12:17 В Тульской области установили памятник Игорю Талькову "Вести-Тула"





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Монумент работы Виталия Казанского установлен в парке городского Дворца культуры. Памятник высотой четыре метра отлит из бронзы, основание выполнено из бетон-гранита. Певец уходит, закинув плащ на плечо, и как бы оборачивается в последний момент. По задумке автора, он будто бы произносит слова из своей песни: «Я вернусь»…





В городе Щёкине Тульской области установили памятник Игорю Талькову. Правда, пока официального открытия не было, оно пройдет в ближайшее время. Сейчас здесь ведётся благоустройство близлежащей территории.Монумент работы Виталия Казанского установлен в парке городского Дворца культуры. Памятник высотой четыре метра отлит из бронзы, основание выполнено из бетон-гранита. Певец уходит, закинув плащ на плечо, и как бы оборачивается в последний момент. По задумке автора, он будто бы произносит слова из своей песни: «Я вернусь»…

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