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НОВОСТИ | Общество



06.07.2017 12:04 Тулякам стало сложнее проведать усопших родственников
Алина Фурсенко



| фото |
Пойдешь проведать родственников и назад не вернешься - вот так жутковато шутят туляки. На первом - самом крупном кладбище города Оружейников и по главной-то аллее в дождь особенно не пройдешься, что уж и говорить о пути к удаленным участкам и давно нехоженым тропкам.

Помните игру классики, чтобы выиграть - надо перепрыгивать с клеточки на клеточку. Детям весело, а вот бабушкам, которые сюда приходят - не очень. А вот тут игра заканчивается и начинается настоящее плавание. Когда в руках инвентарь - грабли, например, преодолеть огромную лужу довольно сложно.

Впрочем, как утверждают в МКУ КСО, а именно это учреждение присматривает за всеми погостами города, дожди не просто отягчающее обстоятельство, делающее дороги непроходимыми, но и причина того, что решение проблемы затягивается. 4700 квадратных метров асфальта должны в рамках муниципального контракта до 1 сентября уложить на узкие дорожки первого кладбища. Но начать было решено с действующего, четвертого.

«Вначале засыпают песком, а затем щебенкой. 930 кубов щебня будет уложено на четвертом кладбище. Будем определять приоритеты, и не будем на этом останавливаться», - говорит директор МКУ «Комбинат специализированного обслуживания населения» г. Тулы Юлия Жилина.

В приоритете, конечно, то, что ближе к центру, а вот те, что на периферии? Кладбище деревни Большая Тросна - от Тулы на машине 20 минут. Трава не то, что по пояс, едва ли не скрывает с головой, а на обочине - обожженные кресты вперемежку с пластиковыми бутылками. Мусор здесь накапливался много месяцев, пока местные жители не решили справиться с ним. Как могли.

Дальше - хуже, разбитые надгробия, обгоревшие фото и цветы.. По дороге Ирина Винтер поскальзывается, хватаясь за ограды - тропинка действительно травмоопасная. Однако, не выравнивать, ни окашивать кладбище руководство сельского поселения в ближайшее время не планирует. Хоть бы с мусором разобраться, финансирование 200 тысяч рублей - да на 8 погостов, так что периодичность уборки неутешительная - раз в год в лучшем случае.

«В этом году у нас заключен договор. Он у нас единоразовый, то есть, тот мусор, что доступен для вывоза техникой, будет убран. К сожалению, погодные условия не дают сейчас работать. Вчера пытались убрать, но техника просто вязнет в грунте», - говорит глава администрации МО Яснополянское Щекинского района Ирина Шерер.

А к тем завалам, что заботливо прикрыла крапива, ни один трактор не подъедет и по сухой дороге, так что жители надеются, конечно, на помощь, но уже почти смирились с тем, что их память - это их же проблемы.

















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