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06.07.2017 11:41 Через неделю туляки «затянут ремни» Мария Кузнецова





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С мамой согласны в Госавтоинспекции. По словам руководителя группы по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тульской области Елены Шалагиновой, «…несмотря на то, что у водителей появилась такая альтернатива, мы призываем все же пользоваться автокреслами. На сегодняшний день они являются залогом безопасности маленьких пассажиров».



Штатный ремень рассчитан на защиту взрослого человека. Поэтому ориентируемся на габариты юного пассажира. Кресла рассчитаны максимально на 36 килограммов - хотя говорят, что хорошее и при большем весе не проломится, и рост до 150 сантиметров. Дети до семи лет, согласно изменениям, могут сидеть только в специальных автокреслах.



Под запретом адаптеры-треугольники. Краш тесты показали - они опаснее штатных ремней. Кресло должно быть удобным, иметь хорошую боковую защиту и оранжевый знак европейского стандарта безопасности. Хотя продавцы говорят, что чаще всего за автокреслом приходят - чтоб гаишник не штрафовал. Про сертификат никто и не спрашивает.





Восьмилетний Сеня ездит в автокресле. Хотя с 12 июля если Сеня едет на заднем сидении - мама может пристегнуть его штатным ремнем - и ГИБДД не придерется. Но Маргарита считает, что сын для этого маловат. «Это не зависит от возраста. Нужно, на мой взгляд, учитывать вес и рост ребенка», - говорит Маргарита.С мамой согласны в Госавтоинспекции. По словам руководителя группы по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тульской области Елены Шалагиновой, «…несмотря на то, что у водителей появилась такая альтернатива, мы призываем все же пользоваться автокреслами. На сегодняшний день они являются залогом безопасности маленьких пассажиров».Штатный ремень рассчитан на защиту взрослого человека. Поэтому ориентируемся на габариты юного пассажира. Кресла рассчитаны максимально на 36 килограммов - хотя говорят, что хорошее и при большем весе не проломится, и рост до 150 сантиметров. Дети до семи лет, согласно изменениям, могут сидеть только в специальных автокреслах.Под запретом адаптеры-треугольники. Краш тесты показали - они опаснее штатных ремней. Кресло должно быть удобным, иметь хорошую боковую защиту и оранжевый знак европейского стандарта безопасности. Хотя продавцы говорят, что чаще всего за автокреслом приходят - чтоб гаишник не штрафовал. Про сертификат никто и не спрашивает.









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