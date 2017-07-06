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НОВОСТИ | Общество



06.07.2017 11:09 Индийская компания наладит выпуск материалов для лекарств в Тульской области
"Вести-Тула"



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В Тульской области начнут производить материалы для лекарств против СПИДа и онкологических заболеваний. В этом заинтересована индийская компания «Hetero», международный производитель современных противовирусных препарататов. В настоящее время 40 процентов всех лекарств против СПИДа производит именно эта компания.

Накануне ее представители с визитом посетили Тульскую область, побывали на предприятиях региона, и ознакомились с работой одного из крупнейших химических производств области - компанией «Щекиноазот». Итоги подвели уже на общей встрече, где индийские гости выразили свое твердое желание реализовать в тульском регионе инвестиционный проект по производству субстанции для жизненно важных препаратов. При этом выразили надежду на поддержку правительства, как в организационных моментах, так и в помощи в виде налоговых льгот.

«Для нас очень важно, что вы уже определенное время прорабатывали этот проект, посетили площадку, провели соответствующие переговоры. Сегодня надо понять, что еще мы можем сделать для того, чтобы этот проект был реализован в Тульской области. Тем более, что компания «Hetero» это яркий представитель не только фармацевтической отрасли, но и в целом индийского бизнеса», - отметил заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

Основатель компании «Hetero» Бэнди Парфасараджи Редди отметил, что «…основная задача компании – принести в Россию самые современные технологии для производства субстанций и готовых лекарств. Если все будет нормально, то в течение года можно будет запустить производство и начать развивать площадку».
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