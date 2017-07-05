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05.07.2017 18:43 Общественники просят туляков проконтролировать начисления за ОДН Вести-Тула





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По поручению главы региона Алексея Дюмина в апреле 2017 года на территории Тульской области был разработан стандарт оказания услуг ЖКХ, в котором чётко прописаны правила и требования к работе управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Документ призван помочь жителям многоквартирных домов разобраться в вопросах контроля качества предоставляемых услуг. Вплоть до сентября представители Народного жилищного контроля будут проводить встречи с населением, где разъяснят нормы и требования регионального стандарта.



Как рассказала руководитель Центра общественного контроля ЖКХ Тульской области Анастасия Дементьева, «в конце июля жители получат новые платёжные документы. Мы просим жителей обратить внимание на те площади, по которым ведётся расчёт за ОДН в многоквартирных домах. Все площади должны быть в обязательном порядке указаны в платёжном документе. Если начисления высокие, то обращайтесь по телефону горячей линии нашего проекта, чтобы мы провели общественную проверку».



Протекающие кровли, неудовлетворительное состояние инженерных коммуникаций, чердаков и подвалов: за два месяца 2017 года в адрес Народного жилищного контроля по телефону горячей линии и через общественный приёмные проекта обратились 364 человека. Сегодня на заседании штаба были подведены итоги работы.По поручению главы региона Алексея Дюмина в апреле 2017 года на территории Тульской области был разработан стандарт оказания услуг ЖКХ, в котором чётко прописаны правила и требования к работе управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Документ призван помочь жителям многоквартирных домов разобраться в вопросах контроля качества предоставляемых услуг. Вплоть до сентября представители Народного жилищного контроля будут проводить встречи с населением, где разъяснят нормы и требования регионального стандарта.Как рассказала руководитель Центра общественного контроля ЖКХ Тульской области Анастасия Дементьева, «в конце июля жители получат новые платёжные документы. Мы просим жителей обратить внимание на те площади, по которым ведётся расчёт за ОДН в многоквартирных домах. Все площади должны быть в обязательном порядке указаны в платёжном документе. Если начисления высокие, то обращайтесь по телефону горячей линии нашего проекта, чтобы мы провели общественную проверку».





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