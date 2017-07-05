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05.07.2017 18:22 Дюмин рассказал о внедрении в Тульской области «Реформы контрольной и надзорной деятельности» Вести-Тула





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Участники совещания обсудили ход реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности». Эта программа включена в число проектов, которые реализуются на площадке Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. О мероприятиях «дорожной карты» по внедрению реформы в Тульской области доложил Алексей Дюмин. Он подчеркнул, что реформа контрольно-надзорной деятельности – один из стратегических вопросов развития не только всей страны, но и каждого отдельного региона. Тульская область принимает активное участие в этой работе.



Как отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, «с 2018 года все плановые проверки должны проводиться, исходя из категорий рисков. Контрольный фокус, прежде всего, на места, где угроза причинения вреда жизни и здоровью людей является максимальной. Нет смысла ходить с проверками туда, где потенциальная угроза незначительна. Такой же подход необходимо использовать и при внеплановых проверках. Деятельность контрольных ведомств будет оцениваться не по количеству проверок, величине выписанных штрафов и красивым отчётам, а по улучшению реальных показателей безопасности. Важно, чтобы не только приходили с проверкой, но и отмечали, насколько снизилась смертность, заболеваемость, травматический ущерб».



Ход реформы контрольной и надзорной деятельности обсуждён сегодня на селекторном совещании с премьер-министром Дмитрием Медведевым, прошедшем в режиме видеоконференции с участием всех субъектов Российской Федерации. Тульскую область представили губернатор Алексей Дюмин, сотрудники территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, прокуратуры, общественных объединений предпринимателей и Общественной палаты региона.Участники совещания обсудили ход реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности». Эта программа включена в число проектов, которые реализуются на площадке Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. О мероприятиях «дорожной карты» по внедрению реформы в Тульской области доложил Алексей Дюмин. Он подчеркнул, что реформа контрольно-надзорной деятельности – один из стратегических вопросов развития не только всей страны, но и каждого отдельного региона. Тульская область принимает активное участие в этой работе.Как отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, «с 2018 года все плановые проверки должны проводиться, исходя из категорий рисков. Контрольный фокус, прежде всего, на места, где угроза причинения вреда жизни и здоровью людей является максимальной. Нет смысла ходить с проверками туда, где потенциальная угроза незначительна. Такой же подход необходимо использовать и при внеплановых проверках. Деятельность контрольных ведомств будет оцениваться не по количеству проверок, величине выписанных штрафов и красивым отчётам, а по улучшению реальных показателей безопасности. Важно, чтобы не только приходили с проверкой, но и отмечали, насколько снизилась смертность, заболеваемость, травматический ущерб».







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