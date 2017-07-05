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05.07.2017 17:19 В Тульской области будут выпускать журнал для туристов Вести-Тула





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На сегодняшний день в области идет продвижение таких направлений как сельский, экологический, индустриальный, гастрономический туризм. Сейчас идёт работа над реализацией нового проекта - создания частных туристско-информационных центров. Например, на федеральных трассах или в крупных гостиницах, где всё будет оформлено в стилистике Тульского региона.



Вскоре у нас появится и «Карта гостя» - нововведение в туриндустрии. Как рассказал Владимир Аллахвердов, «эта карта позволит узнать о Тульской области больше, получить скидки в кафе, ресторанах, музеях, гостиницах. К карте будет прилагаться журнал «Путеводитель», который планируем размещать в номерах ведущих гостиниц. Из этого журнала турист сможет узнать, где можно получить скидки, что можно посмотреть, какие ближайшие события ждут. Очень надеемся, что этот проект позволит увеличить количество повторных приездов в Тульскую область».



В рамках событийного туризма большой поток туристов привлекли такие фестивали как «Толстой уикенд» и «Дикая мята». В ближайшее время большой интерес ждут и от нового фестиваля международного уровня «Среднерусская возвышенность», который пройдёт в Венёвском районе. До конца года планируется ещё три масштабных мероприятия: гастрономический фестиваль «Тульское чаепитие», Тульский туристический форум и Фестиваль охоты.



Туристов всё больше интересует Тульский регион. Так, в 2016 году к нам в гости приезжали больше полумиллиона человек, которым было оказано туруслуг свыше чем на 2 миллиарда рублей. На первой своей пресс-конференции об итогах и перспективах развития туризма рассказал председатель комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов.На сегодняшний день в области идет продвижение таких направлений как сельский, экологический, индустриальный, гастрономический туризм. Сейчас идёт работа над реализацией нового проекта - создания частных туристско-информационных центров. Например, на федеральных трассах или в крупных гостиницах, где всё будет оформлено в стилистике Тульского региона.Вскоре у нас появится и «Карта гостя» - нововведение в туриндустрии. Как рассказал Владимир Аллахвердов, «эта карта позволит узнать о Тульской области больше, получить скидки в кафе, ресторанах, музеях, гостиницах. К карте будет прилагаться журнал «Путеводитель», который планируем размещать в номерах ведущих гостиниц. Из этого журнала турист сможет узнать, где можно получить скидки, что можно посмотреть, какие ближайшие события ждут. Очень надеемся, что этот проект позволит увеличить количество повторных приездов в Тульскую область».В рамках событийного туризма большой поток туристов привлекли такие фестивали как «Толстой уикенд» и «Дикая мята». В ближайшее время большой интерес ждут и от нового фестиваля международного уровня «Среднерусская возвышенность», который пройдёт в Венёвском районе. До конца года планируется ещё три масштабных мероприятия: гастрономический фестиваль «Тульское чаепитие», Тульский туристический форум и Фестиваль охоты.





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