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05.07.2017 16:57 Дожди максимально осложнили ремонт тульских дорог Вести-Тула





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По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игоря Сиунова, «регион в этом году имеет восемь своих асфальтовых заводов. Они – большое подспорье в таких экстремальных для дорожного строительства условиях. Мы имеем возможность управлять заводами: остановить, начать выпускать другую марку. Как только прекращается дождь – бригады выходят на работу».



Подавать заявку на участие в этой федеральной программе Тульская область намерена и далее. Значительная часть средств 2017 года выделена столице региона: Туле досталось 211 миллионов рублей.



Как рассказал заместитель главы администрации Тулы по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, «пять значимых объектов отремонтированы по программе: Новомосковское шоссе, практически закончены работы на Красноармейском проспекте, начаты на проспекте Ленина, подъездной дороге к лагерю имени Саши Чекалина и улице Громова».



Дождливое лето максимально осложнит, но не сорвет работы по ремонту дорог. Об этом сегодня на трассе под проливным дождем заявили представители регионального министерства транспорта. Тульская область в этом году стала одним из 38 регионов России, где реализуется программа «Безопасные и качественные дороги». Выделенные по ней региону 625 миллионов рублей позволят отремонтировать более сотни объектов. Все работы по программе, несмотря на дожди, завершены уже на 30 процентов.По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игоря Сиунова, «регион в этом году имеет восемь своих асфальтовых заводов. Они – большое подспорье в таких экстремальных для дорожного строительства условиях. Мы имеем возможность управлять заводами: остановить, начать выпускать другую марку. Как только прекращается дождь – бригады выходят на работу».Подавать заявку на участие в этой федеральной программе Тульская область намерена и далее. Значительная часть средств 2017 года выделена столице региона: Туле досталось 211 миллионов рублей.Как рассказал заместитель главы администрации Тулы по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, «пять значимых объектов отремонтированы по программе: Новомосковское шоссе, практически закончены работы на Красноармейском проспекте, начаты на проспекте Ленина, подъездной дороге к лагерю имени Саши Чекалина и улице Громова».





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