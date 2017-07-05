|
|
|
|05.07.2017 16:57 Дожди максимально осложнили ремонт тульских дорог
|Вести-Тула
Дождливое лето максимально осложнит, но не сорвет работы по ремонту дорог. Об этом сегодня на трассе под проливным дождем заявили представители регионального министерства транспорта. Тульская область в этом году стала одним из 38 регионов России, где реализуется программа «Безопасные и качественные дороги». Выделенные по ней региону 625 миллионов рублей позволят отремонтировать более сотни объектов. Все работы по программе, несмотря на дожди, завершены уже на 30 процентов.
По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игоря Сиунова, «регион в этом году имеет восемь своих асфальтовых заводов. Они – большое подспорье в таких экстремальных для дорожного строительства условиях. Мы имеем возможность управлять заводами: остановить, начать выпускать другую марку. Как только прекращается дождь – бригады выходят на работу».
Подавать заявку на участие в этой федеральной программе Тульская область намерена и далее. Значительная часть средств 2017 года выделена столице региона: Туле досталось 211 миллионов рублей.
Как рассказал заместитель главы администрации Тулы по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, «пять значимых объектов отремонтированы по программе: Новомосковское шоссе, практически закончены работы на Красноармейском проспекте, начаты на проспекте Ленина, подъездной дороге к лагерю имени Саши Чекалина и улице Громова».
|
|