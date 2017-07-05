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05.07.2017 16:21 Алексей Дюмин дал 10 дней на ликвидацию стихийных свалок Вести-Тула





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В Алексине на бывшей танцплощадке образовалась стихийная свалка. В Донском строительный мусор после сноса бараков не отвезли на полигон ТБО, а просто свалили в лесу. По истечении обозначенного срока Алексей Дюмин поручил заместителю председателя правительства региона Валерию Шерину доложить о решении проблем, а председателю Общественной палаты Тульской области Александру Воронцову - подключить общественные советы для контроля выполнения этих работ.



Несанкционированные свалки в районах Тульской области должны быть ликвидированы в десятидневный срок. Такое поручение дал глава региона Алексей Дюмин на оперативном совещании правительства. По словам губернатора, нелицеприятную картину сегодня наблюдают жители села Супонь Узловского района, где мусор не вывозят больше недели.В Алексине на бывшей танцплощадке образовалась стихийная свалка. В Донском строительный мусор после сноса бараков не отвезли на полигон ТБО, а просто свалили в лесу. По истечении обозначенного срока Алексей Дюмин поручил заместителю председателя правительства региона Валерию Шерину доложить о решении проблем, а председателю Общественной палаты Тульской области Александру Воронцову - подключить общественные советы для контроля выполнения этих работ.

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