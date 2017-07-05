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05.07.2017 13:05 В Туле пройдет Всероссийский межвузовский саммит по фармакологии "Вести-Тула"





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Организаторы ставят своей задачей целевую поддержку молодых талантов в фармакологии и развитие учебных программ по подготовке инспекторов в этой отрасли. В программе - олимпиада и практический блок. По итогам сессий с помощью тестирования будут выявляться лучшие студенты, которые получат целевую поддержку.





Фонд «Путеводная звезда» открывает сегодня в Туле Первый Всероссийский межвузовский саммит по фармакологии «Выбор лучших. Время вперёд». Его участники - студенты ведущих профильных медицинских вузов России и других стран.Организаторы ставят своей задачей целевую поддержку молодых талантов в фармакологии и развитие учебных программ по подготовке инспекторов в этой отрасли. В программе - олимпиада и практический блок. По итогам сессий с помощью тестирования будут выявляться лучшие студенты, которые получат целевую поддержку.

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