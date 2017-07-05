НОВОСТИ | Общество







05.07.2017 12:36 У жителей Барсуков появилась надежда на качественную воду София Гафарова





| фото |



Пугает и запах хлорки, и жуткий осадок после кипячения. Неприглядная накипь на посуде тому подтверждение. Как выход - приходится покупать бутилированную питьевую воду. Это полтысячи рублей в месяц. Плюсом плата за водопроводную.



Понимания с коммунальщиками и местными властями по решению проблемы жители не находили. Ситуация не изменилась до тех пор, пока письмо с сотней подписей жителей не дошло до губернатора области. Как ему пояснили чиновники, в 2016 году по обращениям граждан для обезораживания воды была запущена хлораторная станция.



По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева, «…вода по содержанию остаточного хлора в воде соответствует нормам. Она не опасна для здоровья жителей».



В ответном слове представителей Тулагорводоканала прозвучало, что сооружения по очитке воды в поселке разрушены. Летом ситуация усугубляется из-за большого расхода воды еще и дачниками. Отсюда мутность воды. Как выход - новые очистные сооружения. Их обещают построить к середине следующего года.



А до той поры, по поручению губернатора, службы должны будут озаботиться и временными мерами улучшения качества воды в Барсуках. Это уменьшения дозы хлорирования, очистку скважины и главное оповещение жителей о сроках решения проблемы.

«Вода иногда бывает ржавой, сильно пахнет хлоркой. Нельзя ни искупаться, ни попить воды. Приходиться покупать воду», - рассказывает Валентина Ялхимова. Пользоваться водой из-под крана боится не только она, но и почти все население поселка Барсуки.Пугает и запах хлорки, и жуткий осадок после кипячения. Неприглядная накипь на посуде тому подтверждение. Как выход - приходится покупать бутилированную питьевую воду. Это полтысячи рублей в месяц. Плюсом плата за водопроводную.Понимания с коммунальщиками и местными властями по решению проблемы жители не находили. Ситуация не изменилась до тех пор, пока письмо с сотней подписей жителей не дошло до губернатора области. Как ему пояснили чиновники, в 2016 году по обращениям граждан для обезораживания воды была запущена хлораторная станция.По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева, «…вода по содержанию остаточного хлора в воде соответствует нормам. Она не опасна для здоровья жителей».В ответном слове представителей Тулагорводоканала прозвучало, что сооружения по очитке воды в поселке разрушены. Летом ситуация усугубляется из-за большого расхода воды еще и дачниками. Отсюда мутность воды. Как выход - новые очистные сооружения. Их обещают построить к середине следующего года.А до той поры, по поручению губернатора, службы должны будут озаботиться и временными мерами улучшения качества воды в Барсуках. Это уменьшения дозы хлорирования, очистку скважины и главное оповещение жителей о сроках решения проблемы.









Читать @gtrktula

















