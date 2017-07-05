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НОВОСТИ | Общество



05.07.2017 12:36 У жителей Барсуков появилась надежда на качественную воду
София Гафарова



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«Вода иногда бывает ржавой, сильно пахнет хлоркой. Нельзя ни искупаться, ни попить воды. Приходиться покупать воду», - рассказывает Валентина Ялхимова. Пользоваться водой из-под крана боится не только она, но и почти все население поселка Барсуки.

Пугает и запах хлорки, и жуткий осадок после кипячения. Неприглядная накипь на посуде тому подтверждение. Как выход - приходится покупать бутилированную питьевую воду. Это полтысячи рублей в месяц. Плюсом плата за водопроводную.

Понимания с коммунальщиками и местными властями по решению проблемы жители не находили. Ситуация не изменилась до тех пор, пока письмо с сотней подписей жителей не дошло до губернатора области. Как ему пояснили чиновники, в 2016 году по обращениям граждан для обезораживания воды была запущена хлораторная станция.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева, «…вода по содержанию остаточного хлора в воде соответствует нормам. Она не опасна для здоровья жителей».

В ответном слове представителей Тулагорводоканала прозвучало, что сооружения по очитке воды в поселке разрушены. Летом ситуация усугубляется из-за большого расхода воды еще и дачниками. Отсюда мутность воды. Как выход - новые очистные сооружения. Их обещают построить к середине следующего года.

А до той поры, по поручению губернатора, службы должны будут озаботиться и временными мерами улучшения качества воды в Барсуках. Это уменьшения дозы хлорирования, очистку скважины и главное оповещение жителей о сроках решения проблемы.














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