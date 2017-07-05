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НОВОСТИ | Общество



05.07.2017 12:13 Тулякам начнут выдавать электронные больничные
Мария Кузнецова



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Листок нежного цвета - такой важный и такой хрупкий. Его можно испортить, потерять или ...подделать. С электронным больничным такого не случится. Пациенту всего лишь нужно взять у врача номер и отдать на предприятие. Врач сам отправит данные на портал Фонда соцстраха. Бухгалтер найдет там больничный и заполнит свою часть. А пациент может все проверить через портал госуслуг.

«Работник, зайдя в личный кабинет, сможет посмотреть сумму, которую ему начислили и методику расчета», - говорит управляющий Тульским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Юрий Семенов.

Электронные больничные тестировались в нескольких регионах - например, в Белгородской области. Говорят, там уже и забыли о голубых листах. По словам врача-хирурга Александра Карпунина, «…электронные больничные стали для нас повседневностью. Они позволяют экономить, как медицинских работников, так и пациентов.

В Тульской области за год выдают полмиллиона больничных листов. Цели быстро вытеснить бумажные листки нет, объясняют в отделении соцстраха. Главное - начать. Должны привыкнуть и пациенты, и работодатели. Для них переход на электронный больничный - дело добровольное.

Как рассказал управляющий Тульским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Юрий Семенов, «…региональное отделение заключило более 20 соглашений с крупными предприятиями, коллективы которых готовы начать работать с электронным листком нетрудоспособности».

Когда же будет выдан первый электронный больничный? В Тульском министерстве здравоохранения затруднились с комментарием. Неизвестно, сколько учреждений готовы к выдаче таких листов. В настоящий момент идёт обучение персонала больниц и поликлиник.



















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