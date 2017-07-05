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05.07.2017 11:46 Житель Алексина обнаружил в Оке много мертвой рыбы "Вести-Тула"





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Как сообщает издание алексин.ру, не прошло и часа после публикации, как сотрудники администрации выехали на место, где факт гибели рыбы был подтвержден. Взяты образцы воды на пробу, для выявления возможной причины гибели рыбы, а так же останки самой рыбы.





Житель Алексина Алексей Лозгачев обнаружил между пляжем «Ассоль» и алексинским мостом на берегу реки Оки много мертвой рыбы.Как сообщает издание алексин.ру, не прошло и часа после публикации, как сотрудники администрации выехали на место, где факт гибели рыбы был подтвержден. Взяты образцы воды на пробу, для выявления возможной причины гибели рыбы, а так же останки самой рыбы.

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