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НОВОСТИ | Общество



05.07.2017 11:38 Тульское «море» возле Могилевского сквера должно исчезнуть
Виталий Моторин



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Могилевский сквер место красивое и для Города-героя знаковое, но близ него, после дождя передвигаться приходится, рискуя замочить ноги. Всему виной неисправные ливневки. Лужи, больше похожие на моря, по нраву пожалуй только стаям голубей, людям, а теперь уже и трамваям они доставляют массу проблем.

«Речь уже идет о безопасности. Вода заливает трамвайные пути, а они под напряжением», - отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов. Как сообщил заместитель главы администрации Тулы по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, «…составлена смета на 4 миллиона рублей. Уже со следующей недели планируется запустить процедуру выбора подрядчика».

От когда то вечной беды ливневок Тула, уже почти избавилась. 9 мая и улица Смидович, где уже даже определен подрядчик, одни из последних такого рода проблемных точек. А вот с дорогами разбираться придется дольше. Сто пять участков площадью 500 тыс. квадратных метров – таковы планы по ремонту на этот год. Из того что уже закончено - улица Каминского.

«На 50% мы план уже выполнили. Эту дорогу мы сдаем комплексно. То есть будет отремонтирован и тротуар, и дорога. Вся улица будет проездной. Это позволит разгрузить центр.

Ремонт проспекта Ленина на этот год, расширение улицы Ложевой на следующий - одни из самых масштабных дорожных проектов. Ну а следующий подобный объезд в администрации намерены посвятить подготовке школ к учебному году.
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