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|04.07.2017 19:25 Тульские юнармейцы стали призёрами военно-спортивного форума в Костроме
|Вести-Тула
Тульские юнармейцы стали призёрами военно-спортивного форума, который прошел в Костроме. В течение недели молодые люди жили в условиях, максимально приближенных к армейским, участвовали в мастер-классах по военной подготовке, соревнованиях по военным видам спорта и командных состязаниях.
Участие в форуме приняли 11 регионов, Тульскую область представила команда «Тулизар» молодежного центра «Спектр», которая по итогам соревнований заняла третье место. Особо отличился командир команды Константин Сухих, ставший лучшим стрелком соревнований, самым быстрым на этапе снаряжения магазина и одним из лучших в разборке автомата.
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