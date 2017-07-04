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04.07.2017 18:48 Туляки наметили сферы сотрудничества с китайской корпорацией Вести-Тула





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Кроме того, обсуждалось строительство домов эконом-класса, создание индустриального парка для китайских предприятий и развитие станкостроения в регионе. Переговоры с компанией «Poly Group» начались еще в апреле 2017 года во время рабочего визита губернатора Алексея Дюмина в КНР.



Затем в июне руководство китайской компании посетило Тульскую область с ответным визитом. В ходе общения руководство региона выразило заинтересованность в сотрудничестве с корпорацией и китайским бизнесом в целом.



В Москве делегация Тульской области обсудила вопросы сотрудничества с представителями крупной китайской компанией «Poly Group». Участники рассмотрели возможное сотрудничество инвестора в проекте строительства дороги, соединяющей федеральные трассы М2 и М4. Также были рассмотрены вопросы взаимодействия в сферах сельского хозяйства и туризма.Кроме того, обсуждалось строительство домов эконом-класса, создание индустриального парка для китайских предприятий и развитие станкостроения в регионе. Переговоры с компанией «Poly Group» начались еще в апреле 2017 года во время рабочего визита губернатора Алексея Дюмина в КНР.Затем в июне руководство китайской компании посетило Тульскую область с ответным визитом. В ходе общения руководство региона выразило заинтересованность в сотрудничестве с корпорацией и китайским бизнесом в целом.

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