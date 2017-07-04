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04.07.2017 18:31 Губернатор поручил не медлить с компенсациями пострадавшим от урагана в Ефремове Вести-Тула





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«Министерству социальной защиты поручаю организовать проведение оценки размеров ущерба в кратчайшие сроки, после чего незамедлительно приступить к выплатам компенсаций», - сказал Алексей Дюмин.



О ликвидации последствий стихии в городе на Красивой мече говорили на еженедельном совещании губернатора. На данный момент ведутся работы по оценке ущерба. Глава администрации Ефремова Сергей Балтабаев сообщил, что в настоящее время на семи социально-значимых объектах проводятся ремонтно-восстановительные работы, на восьми они уже завершены. Закончены работы в многоквартирных домах, полностью восстановлена подача электричества.



Пострадавшие от урагана ефремовцы получат компенсацию. Такое распоряжение сегодня областному министерству труда и социальной защиты отдал глава региона Алексей Дюмин.«Министерству социальной защиты поручаю организовать проведение оценки размеров ущерба в кратчайшие сроки, после чего незамедлительно приступить к выплатам компенсаций», - сказал Алексей Дюмин.О ликвидации последствий стихии в городе на Красивой мече говорили на еженедельном совещании губернатора. На данный момент ведутся работы по оценке ущерба. Глава администрации Ефремова Сергей Балтабаев сообщил, что в настоящее время на семи социально-значимых объектах проводятся ремонтно-восстановительные работы, на восьми они уже завершены. Закончены работы в многоквартирных домах, полностью восстановлена подача электричества.





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