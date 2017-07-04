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НОВОСТИ | Общество



04.07.2017 17:04 В прокуратуре Тульской области выделили день для приёма предпринимателей
Вести-Тула

В прокуратуре Тульской области выделили день для приёма предпринимателей

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Отныне каждый второй вторник месяца в региональной прокуратуре будет посвящён приему предпринимателей. Со своими вопросами к прокурору Тульской области и к уполномоченному по защите прав предпринимателей могут обратиться представители бизнеса.

Так, за 2016 год на «горячую линию» прокуратуры поступило более 100 обращений, которые в большинстве своём связаны именно с деятельностью предприятий малого и среднего бизнеса. При этом это не были жалобы, связанные с административным давлением на предпринимателей. И такой показатель в прокуратуре региона считают неплохим.

«Если предприниматели считают, что права нарушаются, в том числе при проведении проверок, решении каких-то жизненных вопросов, то мы принимаем серьёзные меры, - говорит прокурор Тульской области Александр Козлов. – Такая профилактика даёт свои результаты».
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