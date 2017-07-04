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04.07.2017 15:57 Жителя Узловой подозревают в грабежах на детских площадках Вести-Тула





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По предварительным данным, оба раза он внезапно сдёргивал с гулявших детей золотые цепочки, после чего скрывался. Общий ущерб от грабежей составил 12 тысяч рублей. В результате полицейским удалось установить причастность к грабежам 21-летнего неработающего ранее судимого местного жителя. Его местонахождение было установлено, мужчина задержан.



Заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев рассказал, что «возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным статьёй 161 УК РФ. Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям».



В Узловой задержан подозреваемый в совершении грабежей. Жертвами противоправных деяний становились несовершеннолетние, гулявшие на детских площадках в районном центре. Сейчас полицейские располагают сведениями о двух фактах открытого хищения чужого имущества, совершённых подозреваемым.По предварительным данным, оба раза он внезапно сдёргивал с гулявших детей золотые цепочки, после чего скрывался. Общий ущерб от грабежей составил 12 тысяч рублей. В результате полицейским удалось установить причастность к грабежам 21-летнего неработающего ранее судимого местного жителя. Его местонахождение было установлено, мужчина задержан.Заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев рассказал, что «возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным статьёй 161 УК РФ. Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям».





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