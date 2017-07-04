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04.07.2017 13:38 Туляки участвуют в конкурсе «Лучший гид России» "Вести-Тула"





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«Мне очень нравится работать с людьми. Работа гида конечно же имеет свои сложные моменты, как и любая профессия, но она очень интересная и позитивная в плане отдачи, которую получаешь от людей», - говорит Егор.



На первом этапе конкурса, до 16 июля, проводится зрительское голосование, финалистов выберет жюри. Все подробности на сайте проекта. Участники - профессионалы и любители со всей страны, представившие видео в пределах двух минут, в которых они рассказывают о любимых и хорошо им знакомых местах. И надо не просто рассказать общеизвестные факты, но презентовать место оригинально, чтобы другим обязательно захотелось там побывать.



Сразу несколько туляков участвуют в конкурсе «Лучший гид России», который проводит Русское географическое общество, телеканал «Моя планета» и радиостанция «Маяк». Среди них Егор Пронин, многим известный как организатор и ведущий экскурсий по Туле и области.«Мне очень нравится работать с людьми. Работа гида конечно же имеет свои сложные моменты, как и любая профессия, но она очень интересная и позитивная в плане отдачи, которую получаешь от людей», - говорит Егор.На первом этапе конкурса, до 16 июля, проводится зрительское голосование, финалистов выберет жюри. Все подробности на сайте проекта. Участники - профессионалы и любители со всей страны, представившие видео в пределах двух минут, в которых они рассказывают о любимых и хорошо им знакомых местах. И надо не просто рассказать общеизвестные факты, но презентовать место оригинально, чтобы другим обязательно захотелось там побывать.













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