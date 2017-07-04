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04.07.2017 12:56 Строители обещают построить «Кировец» до конца года Алексей Еремин





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Застройщик же, в свою очередь заверил - комплекс останется на своём месте и будет полностью реконструирован. И деньги были вложены, но работы быстро прекратились. Когда же приступили к реконструкции комплекса, были выявлены существенные разрушения его несущих конструкций. Поэтому было принято решение о сносе здания.



Глава региона подчеркнул, что обязательства, которые взял на себя застройщик, должны быть выполнены. На сегодняшний день отставание от плана строительства составляет уже 1,5 месяца. «Почему сейчас работы не ведутся, почему постоянно смещаются сроки строительства», - задал вопрос губернатор, обращаясь к участникам совещания. По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, «…есть заверение подрядчика сдать объект в сроки, указанные в письме Президенту РФ».



По проекту в комплексе предполагается разместить: бассейны, термальный комплекс, тренажерный зал, залы групповых занятий. Туляки с нетерпением ждут спорткомплекс. Ещё в январе 2017 года в адрес главы государства был направлен доклад, в котором было указано, что застройщик обязуется ввести объект до декабря нынешнего года.



«В настоящее время произведены все земляные работы. Проводятся монолитные работы по фундаментам. В декабре планируется предъявление объекта государственному надзору по строительству», - рассказывает главный инженер компании-застройщика Алексей Игнатенко. Таким образом, уже к новому году туляки могут получить долгожданный спортивный подарок.



Туляки тревогу по поводу «Кировца» забили ещё в далёком 2013 году, когда вокруг спортивного городка, а точнее, того, что от него осталось, закипели первые строительные работы. Люди вышли на пикет.Застройщик же, в свою очередь заверил - комплекс останется на своём месте и будет полностью реконструирован. И деньги были вложены, но работы быстро прекратились. Когда же приступили к реконструкции комплекса, были выявлены существенные разрушения его несущих конструкций. Поэтому было принято решение о сносе здания.Глава региона подчеркнул, что обязательства, которые взял на себя застройщик, должны быть выполнены. На сегодняшний день отставание от плана строительства составляет уже 1,5 месяца. «Почему сейчас работы не ведутся, почему постоянно смещаются сроки строительства», - задал вопрос губернатор, обращаясь к участникам совещания. По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, «…есть заверение подрядчика сдать объект в сроки, указанные в письме Президенту РФ».По проекту в комплексе предполагается разместить: бассейны, термальный комплекс, тренажерный зал, залы групповых занятий. Туляки с нетерпением ждут спорткомплекс. Ещё в январе 2017 года в адрес главы государства был направлен доклад, в котором было указано, что застройщик обязуется ввести объект до декабря нынешнего года.«В настоящее время произведены все земляные работы. Проводятся монолитные работы по фундаментам. В декабре планируется предъявление объекта государственному надзору по строительству», - рассказывает главный инженер компании-застройщика Алексей Игнатенко. Таким образом, уже к новому году туляки могут получить долгожданный спортивный подарок.











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