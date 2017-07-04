НОВОСТИ | Общество







04.07.2017 11:57 Штрафуют ли сотрудники ГИБДД друг друга? Виталий Моторин





| фото |



Почти сразу после изобретения автомобилей люди начали соревноваться на них в скорости, на треках и дорогах общего пользования, и, разумеется, попадать в ДТП. Почти во всем мире дорожные инспекции появляются в первой трети 20-го века. Родное, емкое, буквально согревающее своим теплом слово ГАИ, в лексикон советских автомобилистов пришло в 1936-ом.



Сегодня мы можем даже увидеть погоню глазами инспектора. Впрочем, за 81 год со дня основания ГАИ изменилось не только это. Существенно выросли скорости, на которых эта самая погоня ведется. Чтобы призвать к ответу байкеров дорожным полицейским пришлось и самим пересесть на мотоциклы. «Выезжаем в рейды по области. в районах, конечно, нужно наводить порядок. Обычно на мотоциклах мы работаем в паре. У нас есть радиостанции при помощи которых мы общаемся», - рассказывает старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Туле Анатолий Брыксенков.



Таких быстрых и мощных байков в распоряжении Тульских полицейских уже девять. В этом плане оружейная столица идет в ногу со временем. Встреча с автоинспекцией, конечно, редко бывает приятной, они штрафуют водителей и пешеходов, могут эвакуировать машину и даже провести рейд по пассажирскому транспорту. Впрочем, перед законом равны все. «Я получал штрафы, попадался на камеру за превышение скорости, как обычные водители», - говорит Анатолий Брыксенков.



А еще, эти люди действительно временами рискуют жизнью. Неадекватных личностей на дорогах тоже много. В общем, говорят инспекторы, работа сложная, но интересная. Регулировать дорожное движение власти, пытались впрочем, еще и до изобретения автомобиля. Так в 1730 году Императрица Анна Иоановна повелела за лихую и пьяную езду на бричках по Петербургу пороть розгами.







В 1895 году в американском штате Огайо, было всего два автомобиля, и в этом же году они столкнулись друг с другом. Это была первая или одна из первых автомобильных аварий в истории человечества.Почти сразу после изобретения автомобилей люди начали соревноваться на них в скорости, на треках и дорогах общего пользования, и, разумеется, попадать в ДТП. Почти во всем мире дорожные инспекции появляются в первой трети 20-го века. Родное, емкое, буквально согревающее своим теплом слово ГАИ, в лексикон советских автомобилистов пришло в 1936-ом.Сегодня мы можем даже увидеть погоню глазами инспектора. Впрочем, за 81 год со дня основания ГАИ изменилось не только это. Существенно выросли скорости, на которых эта самая погоня ведется. Чтобы призвать к ответу байкеров дорожным полицейским пришлось и самим пересесть на мотоциклы. «Выезжаем в рейды по области. в районах, конечно, нужно наводить порядок. Обычно на мотоциклах мы работаем в паре. У нас есть радиостанции при помощи которых мы общаемся», - рассказывает старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Туле Анатолий Брыксенков.Таких быстрых и мощных байков в распоряжении Тульских полицейских уже девять. В этом плане оружейная столица идет в ногу со временем. Встреча с автоинспекцией, конечно, редко бывает приятной, они штрафуют водителей и пешеходов, могут эвакуировать машину и даже провести рейд по пассажирскому транспорту. Впрочем, перед законом равны все. «Я получал штрафы, попадался на камеру за превышение скорости, как обычные водители», - говорит Анатолий Брыксенков.А еще, эти люди действительно временами рискуют жизнью. Неадекватных личностей на дорогах тоже много. В общем, говорят инспекторы, работа сложная, но интересная. Регулировать дорожное движение власти, пытались впрочем, еще и до изобретения автомобиля. Так в 1730 году Императрица Анна Иоановна повелела за лихую и пьяную езду на бричках по Петербургу пороть розгами.









Читать @gtrktula



















