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04.07.2017 11:29 В Туле 2/3 платных парковочных мест стали бесплатными Алина Фурсенко





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21 улица и все - в историческом центре города, здесь все остается по-прежнему, не безвозмездно. Переулки, идущие лучами от Кремля, Красноармейский проспект, Советская, Оборонная, проспект Ленина (до Жаворонкова) и все параллельные ему - Тургеневская, Жуковского, Пирогова. Зона платной парковки теперь одна - в основном в границах прежней первой зоны.



Улица Революции, центр города, спальный район, раньше на всем протяжении улицы парковка была платной и половину мест здесь занимали резиденты, то есть, жильцы близлежащих многоэтажек, которые за парковку не платили. Теперь здесь ни платной парковки, ни самого понятия «резидент».



Итак, кто теперь не платит: экстренные службы, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 группы и родители детей-инвалидов. Скидка 50% на абонементы предоставляется инвалидам и ветеранам боевых действий, многодетным семьям. Впрочем, в том, что касается льгот для инвалидов, есть нюансы.



Как рассказал заместитель начальника отдела организации дорожного движения управления по транспорту и дорожному хозяйству города Тулы, «…инвалиды и лица их перевозящие бесплатно имеют право парковаться только на местах для инвалидов, отмеченных соответствующими дорожными знаками. При размещении на местах для инвалидов на данных транспортных средствах должны быть значки желтого цвета с символом «инвалид». При отсутствии данных табличек сотрудники ГИБДД могут обращать на это внимание и соответствующие меры предпринимать».



То есть, штрафовать на общих основаниях. Временное окошко, когда можно оплатить парковку или уехать останется прежним - полчаса. Останутся и способы оплаты - через смс, мобильные приложения и постоплата в личном кабинете сервиса «Тулапаркинг».



А вот это место, пожалуй, что исключение. Парковка возле торгового центра «Утюг» становится платной, и сделано это, как утверждают городские власти по просьбе администрации ТЦ, чтобы освободить как можно больше места для посетителей.



Это одна сторона медали, вторая, менее глянцевая - цена, парковка подорожает вдвое - 40 рублей в час, абонемент на день обойдется в 135 рублей, а в месяц - 2250. Это уже довольно ощутимо, так что недовольных среди туляков немало. К слову, с сегодняшнего дня каждой парковке присваивается новый номер, так что всем нам придется быть внимательнее, когда отправляем смс и заново привыкать.









Новость, которой, не будем скрывать, автомобилисты Тулы давно ждали, буквально парковочная амнистия. Две трети мест, которые еще неделю назад были платными, становятся бесплатными. Теперь бы запомнить, какие улицы имеются в виду.21 улица и все - в историческом центре города, здесь все остается по-прежнему, не безвозмездно. Переулки, идущие лучами от Кремля, Красноармейский проспект, Советская, Оборонная, проспект Ленина (до Жаворонкова) и все параллельные ему - Тургеневская, Жуковского, Пирогова. Зона платной парковки теперь одна - в основном в границах прежней первой зоны.Улица Революции, центр города, спальный район, раньше на всем протяжении улицы парковка была платной и половину мест здесь занимали резиденты, то есть, жильцы близлежащих многоэтажек, которые за парковку не платили. Теперь здесь ни платной парковки, ни самого понятия «резидент».Итак, кто теперь не платит: экстренные службы, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 группы и родители детей-инвалидов. Скидка 50% на абонементы предоставляется инвалидам и ветеранам боевых действий, многодетным семьям. Впрочем, в том, что касается льгот для инвалидов, есть нюансы.Как рассказал заместитель начальника отдела организации дорожного движения управления по транспорту и дорожному хозяйству города Тулы, «…инвалиды и лица их перевозящие бесплатно имеют право парковаться только на местах для инвалидов, отмеченных соответствующими дорожными знаками. При размещении на местах для инвалидов на данных транспортных средствах должны быть значки желтого цвета с символом «инвалид». При отсутствии данных табличек сотрудники ГИБДД могут обращать на это внимание и соответствующие меры предпринимать».То есть, штрафовать на общих основаниях. Временное окошко, когда можно оплатить парковку или уехать останется прежним - полчаса. Останутся и способы оплаты - через смс, мобильные приложения и постоплата в личном кабинете сервиса «Тулапаркинг».А вот это место, пожалуй, что исключение. Парковка возле торгового центра «Утюг» становится платной, и сделано это, как утверждают городские власти по просьбе администрации ТЦ, чтобы освободить как можно больше места для посетителей.Это одна сторона медали, вторая, менее глянцевая - цена, парковка подорожает вдвое - 40 рублей в час, абонемент на день обойдется в 135 рублей, а в месяц - 2250. Это уже довольно ощутимо, так что недовольных среди туляков немало. К слову, с сегодняшнего дня каждой парковке присваивается новый номер, так что всем нам придется быть внимательнее, когда отправляем смс и заново привыкать.











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