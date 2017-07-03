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НОВОСТИ | Общество



03.07.2017 18:05 Александр Карташов: Поэзия – это не вдохновение, а откровение
Вести-Тула

Александр Карташов: Поэзия – это не вдохновение, а откровение

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Юбилейный поэтический вечер Александра Карташова прошел в минувшие выходные в доме Дворянского собрания. Поэт, художник, дизайнер, иллюстратор, постановщик - таким его знают почитатели творчества, многогранным и непредсказуемым. Встреча с ним для истинных ценителей поэзии - настоящий праздник соприкосновения со словом, с которым у поэта особенные отношения.

«У меня есть свои любимые и нелюбимые слова. Некоторые слова выработались, его истёрли. Например, тиражируется «вдохновение», а потом выхолащивается сам смысл понятия, - говорит Александр Карташов. - Поэзия – это не вдохновение, а откровение. Важна степень искренности. Поэт не совсем себе принадлежит, он слышит другие голоса и передаёт их».
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