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НОВОСТИ | Общество



03.07.2017 17:48 В Тульском экзотариуме поселился дикобраз
Вести-Тула

В Тульском экзотариуме поселился дикобраз

| фото |
Тульский областной экзотариум пополнился новыми экзотическими обитателями, которых туляки смогут увидеть впервые. Один из самых интересных и долгожданных - дикобраз, который хоть пока и прячется за закрытым стеклом, при знакомстве оказывается не из пугливых.

Питомец у нас в городе совсем недавно, но общий язык с работниками экзотариума нашел быстро. С посетителями пока не познакомился, но учитывая то, как быстро приручается животное, подружиться с ним жители области смогут очень скоро.

Как рассказала заместитель директора экзотариума Светлана Ковальчук, «обыкновенный дикобраз первый раз в Тульском экзотариуме. До этого опыта содержания таких животных у нас не было, но опты других зоопарков показывает, что зверь в содержании не труден. Дикобразы, родившиеся в неволе, очень быстро привыкают к людям, которые за ними ухаживают. Общение – очень важная составляющая их жизни».
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