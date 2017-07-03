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03.07.2017 17:48 В Тульском экзотариуме поселился дикобраз Вести-Тула





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Питомец у нас в городе совсем недавно, но общий язык с работниками экзотариума нашел быстро. С посетителями пока не познакомился, но учитывая то, как быстро приручается животное, подружиться с ним жители области смогут очень скоро.



Как рассказала заместитель директора экзотариума Светлана Ковальчук, «обыкновенный дикобраз первый раз в Тульском экзотариуме. До этого опыта содержания таких животных у нас не было, но опты других зоопарков показывает, что зверь в содержании не труден. Дикобразы, родившиеся в неволе, очень быстро привыкают к людям, которые за ними ухаживают. Общение – очень важная составляющая их жизни».



Тульский областной экзотариум пополнился новыми экзотическими обитателями, которых туляки смогут увидеть впервые. Один из самых интересных и долгожданных - дикобраз, который хоть пока и прячется за закрытым стеклом, при знакомстве оказывается не из пугливых.Питомец у нас в городе совсем недавно, но общий язык с работниками экзотариума нашел быстро. С посетителями пока не познакомился, но учитывая то, как быстро приручается животное, подружиться с ним жители области смогут очень скоро.Как рассказала заместитель директора экзотариума Светлана Ковальчук, «обыкновенный дикобраз первый раз в Тульском экзотариуме. До этого опыта содержания таких животных у нас не было, но опты других зоопарков показывает, что зверь в содержании не труден. Дикобразы, родившиеся в неволе, очень быстро привыкают к людям, которые за ними ухаживают. Общение – очень важная составляющая их жизни».





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