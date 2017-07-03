|
|
|
|03.07.2017 17:30 Горельеф на здании бывшего ДКЖ в Туле сделают из гипса
|Вести-Тула
Советский горельеф вернется на здание бывшего ДКЖ, ныне Дворца молодёжи. За работы взялась компания «Тулареставрация», которая обещает сделать полную копию прежней конструкции качественно и безвозмездно.
Известный тульский скульптор Юрий Уваркин уже начал воссоздавать детали горельефа и признается, что работа будет масштабная. Сложность не только в размерах, а это 27 квадратных метров, а в самой композиции. По словам Уваркина, «многие детали, например, знамёна, очень часто и некачественно реставрировались. Хочется сделать, чтобы он был красивый, более-менее современный, но отражал фактуру и структуру рельефов 50-х годов».
Изначально горельеф был сделан из тяжелого бетона, с арматурой весил под 6 тонн, что впоследствии и сказалось на темпах разрушения. Новый будет почти вдвое легче. Сделать композицию обещают за месяц. Как уверяет подрядчик, сжатые сроки выполнения заказа не скажутся на качестве работ. Главная же цель - вернуть прежний вид зданию, чтобы туляки не заметили разницы.
Как рассказал генеральный директор «Тулареставрации» Вячеслав Ермолов, «будут использоваться гипсы с композитными материалами и покрытиями. Мы знаем, что лепной декор из гипса стоит по 200 лет и не разрушается. Есть специальные покрытия и пропитки».
По словам заместителя министра молодёжной политики Тульской области Василия Яицкого, «это элемент архитектурного ансамбля, поэтому всё должно быть так, как задумывалось архитекторами первоначально».
|
|