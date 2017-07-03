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03.07.2017 17:30 Горельеф на здании бывшего ДКЖ в Туле сделают из гипса Вести-Тула





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Известный тульский скульптор Юрий Уваркин уже начал воссоздавать детали горельефа и признается, что работа будет масштабная. Сложность не только в размерах, а это 27 квадратных метров, а в самой композиции. По словам Уваркина, «многие детали, например, знамёна, очень часто и некачественно реставрировались. Хочется сделать, чтобы он был красивый, более-менее современный, но отражал фактуру и структуру рельефов 50-х годов».



Изначально горельеф был сделан из тяжелого бетона, с арматурой весил под 6 тонн, что впоследствии и сказалось на темпах разрушения. Новый будет почти вдвое легче. Сделать композицию обещают за месяц. Как уверяет подрядчик, сжатые сроки выполнения заказа не скажутся на качестве работ. Главная же цель - вернуть прежний вид зданию, чтобы туляки не заметили разницы.



Как рассказал генеральный директор «Тулареставрации» Вячеслав Ермолов, «будут использоваться гипсы с композитными материалами и покрытиями. Мы знаем, что лепной декор из гипса стоит по 200 лет и не разрушается. Есть специальные покрытия и пропитки».



По словам заместителя министра молодёжной политики Тульской области Василия Яицкого, «это элемент архитектурного ансамбля, поэтому всё должно быть так, как задумывалось архитекторами первоначально».



Советский горельеф вернется на здание бывшего ДКЖ, ныне Дворца молодёжи. За работы взялась компания «Тулареставрация», которая обещает сделать полную копию прежней конструкции качественно и безвозмездно.Известный тульский скульптор Юрий Уваркин уже начал воссоздавать детали горельефа и признается, что работа будет масштабная. Сложность не только в размерах, а это 27 квадратных метров, а в самой композиции. По словам Уваркина, «многие детали, например, знамёна, очень часто и некачественно реставрировались. Хочется сделать, чтобы он был красивый, более-менее современный, но отражал фактуру и структуру рельефов 50-х годов».Изначально горельеф был сделан из тяжелого бетона, с арматурой весил под 6 тонн, что впоследствии и сказалось на темпах разрушения. Новый будет почти вдвое легче. Сделать композицию обещают за месяц. Как уверяет подрядчик, сжатые сроки выполнения заказа не скажутся на качестве работ. Главная же цель - вернуть прежний вид зданию, чтобы туляки не заметили разницы.Как рассказал генеральный директор «Тулареставрации» Вячеслав Ермолов, «будут использоваться гипсы с композитными материалами и покрытиями. Мы знаем, что лепной декор из гипса стоит по 200 лет и не разрушается. Есть специальные покрытия и пропитки».По словам заместителя министра молодёжной политики Тульской области Василия Яицкого, «это элемент архитектурного ансамбля, поэтому всё должно быть так, как задумывалось архитекторами первоначально».





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