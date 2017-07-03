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|03.07.2017 16:58 В Тульской области инвесторы реализуют три крупных сельхозпроекта
|Вести-Тула
Яйца, сладости, овощи и зелень. Санкт-Петербургский экономический форум принёс Тульской области сразу три соглашения. Крупные инвесторы не только запустят в регионе новые производства, но и модернизируют уже имеющиеся. Так, в Куркинском районе кондитерская фабрика увеличит производственные мощности. В течение двух лет будет создано 200 новых рабочих мест. Полсотни из них появится с запуском двух дополнительных линий уже до конца года.
Как сообщил министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, «второй проект – группы компаний «Лето». На базе Заокской птицефабрики, которая в прошлом году возобновила свою работу, будет строиться завод по переработке яйца, где начнут производить продукты для пищевой промышленности и розничной продажи. Самый масштабный проект – агрохолдинг «Суворовский», более 26 миллиардов рублей инвестиций. Это строительство высокоэффективного тепличного комплекса общей площадью 100 гектаров. По итогам реализации всего проекта должно быть создано более 1300 рабочих мест».
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