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03.07.2017 16:58 В Тульской области инвесторы реализуют три крупных сельхозпроекта Вести-Тула





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Как сообщил министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, «второй проект – группы компаний «Лето». На базе Заокской птицефабрики, которая в прошлом году возобновила свою работу, будет строиться завод по переработке яйца, где начнут производить продукты для пищевой промышленности и розничной продажи. Самый масштабный проект – агрохолдинг «Суворовский», более 26 миллиардов рублей инвестиций. Это строительство высокоэффективного тепличного комплекса общей площадью 100 гектаров. По итогам реализации всего проекта должно быть создано более 1300 рабочих мест».



Яйца, сладости, овощи и зелень. Санкт-Петербургский экономический форум принёс Тульской области сразу три соглашения. Крупные инвесторы не только запустят в регионе новые производства, но и модернизируют уже имеющиеся. Так, в Куркинском районе кондитерская фабрика увеличит производственные мощности. В течение двух лет будет создано 200 новых рабочих мест. Полсотни из них появится с запуском двух дополнительных линий уже до конца года.Как сообщил министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, «второй проект – группы компаний «Лето». На базе Заокской птицефабрики, которая в прошлом году возобновила свою работу, будет строиться завод по переработке яйца, где начнут производить продукты для пищевой промышленности и розничной продажи. Самый масштабный проект – агрохолдинг «Суворовский», более 26 миллиардов рублей инвестиций. Это строительство высокоэффективного тепличного комплекса общей площадью 100 гектаров. По итогам реализации всего проекта должно быть создано более 1300 рабочих мест».







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