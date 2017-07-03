Неизбежное:
Капремонт дорожает
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Платная парковка:
Ушли в минус
Тульский роддом:
Опасные процедуры


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



03.07.2017 14:44 В Ефремове ликвидируют последствия разгула стихии
"Вести-Тула"



| фото |
Без света в пятницу вечером оставила непогода жителей шести муниципальных образований Тульской области. Около половины шестого вечера в «Единую службу спасения-112» поступило сообщение о частичном нарушении электроснабжения в Одоевском, Богородицком и Ясногорском районах, а также в Туле, Алексине и Ефремове.

Наиболее пострадал город Ефремов. Там стихия повредила здание местной поликлиники. Пострадало также родильное отделение. Там ветер сорвал кровлю, здание оказалось на время обесточено. Однако, по словам главврача больницы, в первые часы удалось наладить электроснабжение, жизни пациентов ничто не угрожало. В числе пострадавших зданий - местный загс и ДК. А так же десятки многоквартирных домов. Повалены деревья и рекламные щиты.

«Оперативно были задействованы все городские службы. Буквально за полтора часа было восстановлено автомобильное движение. В этот раз разгул стихии был не таким мощным, как в 2013 году. Разрушений было меньше. Главная задача сейчас – не оставить без внимания всех людей, которые пострадали во время природного катаклизма», - говорит глава администрации МО Ефремовский район Сергей Балтабаев.

По словам временно исполняющего обязанности ГУ МЧС России по Тульской области Апреля Агакишиева, «…районные электросети занимаются восстановлением электроснабжения. Задача спасателей – уборка упавших деревьев и т.д.».

Кстати власти района и области уже имели опыт работы по устранению последствий смерча в 2013 году. Поэтому сейчас работа проходили слаженно. Уже в субботу в Ефремове приняли решение об отмене режима функционирования «Чрезвычайная ситуация в связи с завершением аварийно-спасательных работ». Всего силами спасателей было распилено 246 аварийных деревьев и вывезено 1540 кубометров мусора и распиленных деревьев.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.