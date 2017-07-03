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03.07.2017 14:44 В Ефремове ликвидируют последствия разгула стихии "Вести-Тула"





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Наиболее пострадал город Ефремов. Там стихия повредила здание местной поликлиники. Пострадало также родильное отделение. Там ветер сорвал кровлю, здание оказалось на время обесточено. Однако, по словам главврача больницы, в первые часы удалось наладить электроснабжение, жизни пациентов ничто не угрожало. В числе пострадавших зданий - местный загс и ДК. А так же десятки многоквартирных домов. Повалены деревья и рекламные щиты.



«Оперативно были задействованы все городские службы. Буквально за полтора часа было восстановлено автомобильное движение. В этот раз разгул стихии был не таким мощным, как в 2013 году. Разрушений было меньше. Главная задача сейчас – не оставить без внимания всех людей, которые пострадали во время природного катаклизма», - говорит глава администрации МО Ефремовский район Сергей Балтабаев.



По словам временно исполняющего обязанности ГУ МЧС России по Тульской области Апреля Агакишиева, «…районные электросети занимаются восстановлением электроснабжения. Задача спасателей – уборка упавших деревьев и т.д.».



Кстати власти района и области уже имели опыт работы по устранению последствий смерча в 2013 году. Поэтому сейчас работа проходили слаженно. Уже в субботу в Ефремове приняли решение об отмене режима функционирования «Чрезвычайная ситуация в связи с завершением аварийно-спасательных работ». Всего силами спасателей было распилено 246 аварийных деревьев и вывезено 1540 кубометров мусора и распиленных деревьев.



Без света в пятницу вечером оставила непогода жителей шести муниципальных образований Тульской области. Около половины шестого вечера в «Единую службу спасения-112» поступило сообщение о частичном нарушении электроснабжения в Одоевском, Богородицком и Ясногорском районах, а также в Туле, Алексине и Ефремове.Наиболее пострадал город Ефремов. Там стихия повредила здание местной поликлиники. Пострадало также родильное отделение. Там ветер сорвал кровлю, здание оказалось на время обесточено. Однако, по словам главврача больницы, в первые часы удалось наладить электроснабжение, жизни пациентов ничто не угрожало. В числе пострадавших зданий - местный загс и ДК. А так же десятки многоквартирных домов. Повалены деревья и рекламные щиты.«Оперативно были задействованы все городские службы. Буквально за полтора часа было восстановлено автомобильное движение. В этот раз разгул стихии был не таким мощным, как в 2013 году. Разрушений было меньше. Главная задача сейчас – не оставить без внимания всех людей, которые пострадали во время природного катаклизма», - говорит глава администрации МО Ефремовский район Сергей Балтабаев.По словам временно исполняющего обязанности ГУ МЧС России по Тульской области Апреля Агакишиева, «…районные электросети занимаются восстановлением электроснабжения. Задача спасателей – уборка упавших деревьев и т.д.».Кстати власти района и области уже имели опыт работы по устранению последствий смерча в 2013 году. Поэтому сейчас работа проходили слаженно. Уже в субботу в Ефремове приняли решение об отмене режима функционирования «Чрезвычайная ситуация в связи с завершением аварийно-спасательных работ». Всего силами спасателей было распилено 246 аварийных деревьев и вывезено 1540 кубометров мусора и распиленных деревьев.













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