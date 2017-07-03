НОВОСТИ | Общество







03.07.2017 14:24 В Туле борются с несанкционированной торговлей "Вести-Тула"





| фото |



Как утверждают городские власти, ещё довольно много площадей, определенных для летней торговли пустует. Получается, торговцам легче оплатить сравнительно небольшой штраф в тысячу рублей, чем оформлять свой бизнес по правилам.



«Места стоят пустыми, но рядом с ними торгуют предприниматели, не имеющие на это разрешения. Мы готовы их поддерживать. В том числе, если это необходимо, повторно проводить аукционы. Но это, на мой взгляд, не совсем справедливо. В связи с появлением бахчевых ситуация только обострится», - отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов.



Как рассказал начальник управления экономического развития города Тулы Максим Жуган, «…подготовлен проект внесения изменений в закон Тульской области об административных правонарушениях, который предполагает увеличение штрафа для граждан от одной до пяти тысяч рублей».



Управление по административно-техническому надзору еженедельно проводит рейды по выявлению незаконной торговли. С мая демонтировано 54 объекта. Но только небольшая часть предпринимателей, добровольно перебирается в законное поле.Как утверждают городские власти, ещё довольно много площадей, определенных для летней торговли пустует. Получается, торговцам легче оплатить сравнительно небольшой штраф в тысячу рублей, чем оформлять свой бизнес по правилам.«Места стоят пустыми, но рядом с ними торгуют предприниматели, не имеющие на это разрешения. Мы готовы их поддерживать. В том числе, если это необходимо, повторно проводить аукционы. Но это, на мой взгляд, не совсем справедливо. В связи с появлением бахчевых ситуация только обострится», - отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов.Как рассказал начальник управления экономического развития города Тулы Максим Жуган, «…подготовлен проект внесения изменений в закон Тульской области об административных правонарушениях, который предполагает увеличение штрафа для граждан от одной до пяти тысяч рублей».











Читать @gtrktula

















