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03.07.2017 13:55 На тульских улицах стало меньше платных стоянок "Вести-Тула"





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Резидентская парковочная зона отменяется, но установлены категории лиц, имеющих право на бесплатную парковку и на 50-ти процентную льготу по оплате. Все подробности на сайте или по телефону единого контактного центра. Кроме того, сегодня и завтра с 15 до 19 часов на центральных улицах города будут раздавать информационные брошюры, которые вооружат знанием и помогут избежать неприятностей.







С сегодняшнего дня территориальные зоны платной городской парковки Тулы объединяются в одну, значительно уменьшенную. Меняется нумерация парковочных зон и размер платы за пользование парковочным местом. Он будет составлять 40 рублей за час.Резидентская парковочная зона отменяется, но установлены категории лиц, имеющих право на бесплатную парковку и на 50-ти процентную льготу по оплате. Все подробности на сайте или по телефону единого контактного центра. Кроме того, сегодня и завтра с 15 до 19 часов на центральных улицах города будут раздавать информационные брошюры, которые вооружат знанием и помогут избежать неприятностей.

Читать @gtrktula

















