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НОВОСТИ | Общество



03.07.2017 12:58 В Туле реализация инвестпроектов позволит создать более 11 тыс. рабочих мест
Татьяна Голубова



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В настоящее время в Туле на стадии подготовки документов для получения разрешения на строительство находятся более 70 проектов. На стадии строительства 186 проектов, из них на стадии завершения и подготовки документов для ввода в эксплуатацию 84. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет порядка 130 млрд. руб. В результате их реализации будет создано более 11 тыс. новых рабочих мест.

По словам предпринимателя Петра Жилкина, «…в областном центре помощь бизнесменам оказывается на всех этапах реализации инвестиционных проектов. Например, в вопросах аренды государственного имущества».

В формате прямого диалога участники могли обсудить все самые наболевшие вопросы и проблемы. Большинство из них касались реализации инвестиционных проектов. Для решения проблем, требующих проработки, главой администрации города на месте были даны поручения.

«С администрацией города у нас есть полное понимание. Нет таких вопросов, которые можно было бы назвать конфликтными либо спорными», - говорит генеральный директор компании «Презент упаковка» Валентин Мсленников.

Также в Туле введена новая практика под названием «улица полезных советов». Ежемесячно проходят круглые столы с предпринимателями по актуальным вопросам.














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