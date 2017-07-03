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03.07.2017 11:51 Полная перезагрузка системы теплоснабжения ждёт Ясногорск Мария Кузнецова





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«Мы проводим реконструкцию и новое строительство шести котельных. Кроме того, в рамках подписанного в Санкт-Петербурге соглашения, мы должны заменить более 15 километров теплотрасс», - рассказывает генеральный директор ЗАО «Региональная генерирующая компания №1» Константин Кравченко.



Бывшая машзаводская котельная - отапливает две трети Ясногорска. Ремонтировать ее не будут. Рядом построят новую. Концессионное соглашение рассчитано на 15 лет. РГК-1 вложит 450 миллионов рублей, часть из них - кредит Сбербанка. Это первый опыт в стране, когда банк даёт кредит не под залог имущества, а под гарантии региона.



Как рассказал директор департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства и ЖКХ Тульской области Олег Дючков, «…министерство строительства и ЖКХ РФ позиционирует это соглашение, как коробочное, рассчитывая, что другие регионы смогут применить наработки нашего концессионного соглашения на местах».



Предприятие снизит затраты на газ и электроэнергию. Жители должны получить тепло и горячую воду без перебоев. «Жалобы, разумеется, есть всегда. Потому что сети изношены. Надеюсь, что после реконструкции жители смогут забыть о неприятностях», - говорит глава администрации Ясногорского района Владимир Мухин.



Повысится и тариф на теплоснабжение. Сначала на 8, потом два года на 16 процентов. Повышение согласовано с комитетом по тарифам. «ЖКХ тема очень популярная, и на ней многие спекулируют. – Говорит генеральный директор ЗАО «Региональная генерирующая компания №1» Константин Кравченко. - Все норовят бороться за то, чтобы тарифы не росли. Этих людей я бы пригласил поработать с этим оборудованием 60-70 годов прошлого века. По всем правилам безопасности рядом с ним находиться не хотелось бы».



По соглашению, инвестор не просто возвращает свои деньги и уходит - в течение 15 лет он отвечает за эксплуатацию котельных и сетей. А вот тепловые счетчики, которые дают более справедливый расчёт, установлены всего в двух домах Ясногорска.



Ясногорский самовар - да и не только ясногорский. Так он выглядит внутри, а так снаружи. Самоварами называют котлы старого типа. Устаревшие, с низким КПД. В этой котельной часть котлов уже поменяли. Так что самовар скоро перестанет греть. И это только начало.«Мы проводим реконструкцию и новое строительство шести котельных. Кроме того, в рамках подписанного в Санкт-Петербурге соглашения, мы должны заменить более 15 километров теплотрасс», - рассказывает генеральный директор ЗАО «Региональная генерирующая компания №1» Константин Кравченко.Бывшая машзаводская котельная - отапливает две трети Ясногорска. Ремонтировать ее не будут. Рядом построят новую. Концессионное соглашение рассчитано на 15 лет. РГК-1 вложит 450 миллионов рублей, часть из них - кредит Сбербанка. Это первый опыт в стране, когда банк даёт кредит не под залог имущества, а под гарантии региона.Как рассказал директор департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства и ЖКХ Тульской области Олег Дючков, «…министерство строительства и ЖКХ РФ позиционирует это соглашение, как коробочное, рассчитывая, что другие регионы смогут применить наработки нашего концессионного соглашения на местах».Предприятие снизит затраты на газ и электроэнергию. Жители должны получить тепло и горячую воду без перебоев. «Жалобы, разумеется, есть всегда. Потому что сети изношены. Надеюсь, что после реконструкции жители смогут забыть о неприятностях», - говорит глава администрации Ясногорского района Владимир Мухин.Повысится и тариф на теплоснабжение. Сначала на 8, потом два года на 16 процентов. Повышение согласовано с комитетом по тарифам. «ЖКХ тема очень популярная, и на ней многие спекулируют. – Говорит генеральный директор ЗАО «Региональная генерирующая компания №1» Константин Кравченко. - Все норовят бороться за то, чтобы тарифы не росли. Этих людей я бы пригласил поработать с этим оборудованием 60-70 годов прошлого века. По всем правилам безопасности рядом с ним находиться не хотелось бы».По соглашению, инвестор не просто возвращает свои деньги и уходит - в течение 15 лет он отвечает за эксплуатацию котельных и сетей. А вот тепловые счетчики, которые дают более справедливый расчёт, установлены всего в двух домах Ясногорска.









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