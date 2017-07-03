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03.07.2017 11:15 Журналист тульского филиала ВГТРК стала финалистом всероссийского конкурса "Вести-Тула"





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Финалистом стала и наш корреспондент - Татьяна Смирнова. Серия сюжетов об инвестиционном климате Тульской области получили признание жюри. Результат - второе место в номинации «Материал о предпринимательстве в эфире телекомпании».



Награды телевизионщикам вручала легендарный режиссёр Калерия Кислова. Именно её глазами несколько поколений телезрителей видели самые важные и самые яркие события жизни большой страны - демонстрации и парады, Олимпиаду-80, телевизионные мосты. «С высоты своего возраста хочу сказать – ребята, очень быстро идет жизнь и нужно успеть, не теряя времени на мелочи, идти вперед. Дерзайте, побеждайте, желаю вам всего самого хорошего», - сказала Калерия Кислова, обращаясь к финалистам конкурса.



В Москве наградили победителей шестого Всероссийского конкурса журналистов «Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи». В этом году в Агентство стратегических инициатив поступило рекордное количество заявок за всю историю конкурса - более 3300 из 85 субъектов России.Финалистом стала и наш корреспондент - Татьяна Смирнова. Серия сюжетов об инвестиционном климате Тульской области получили признание жюри. Результат - второе место в номинации «Материал о предпринимательстве в эфире телекомпании».Награды телевизионщикам вручала легендарный режиссёр Калерия Кислова. Именно её глазами несколько поколений телезрителей видели самые важные и самые яркие события жизни большой страны - демонстрации и парады, Олимпиаду-80, телевизионные мосты. «С высоты своего возраста хочу сказать – ребята, очень быстро идет жизнь и нужно успеть, не теряя времени на мелочи, идти вперед. Дерзайте, побеждайте, желаю вам всего самого хорошего», - сказала Калерия Кислова, обращаясь к финалистам конкурса.













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