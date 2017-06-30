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НОВОСТИ | Общество



30.06.2017 18:27 Командир «Альфы» представил свою книгу в Туле
"Вести-Тула"



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Он Герой Советского Союза, ему 83 года, из которых 69 от отдал служению своей стране. Сегодня Тулу посетил легендарный командир группы «Альфа» Геннадий Зайцев. Он разрабатывал и руководил множеством операций по ликвидации опасных преступников, террористов. Тактика, разработанная Зайцевым, до сих пор используется в ФСБ.

О самых трудных операциях: освобождении заложников в Беслане, о Буденовске и «Норд-Осте» генерал написал в новой книге. Сегодня Героя Советского Союза в своём кабинете встречал Герой России, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Несмотря на свой более, чем почётный возраст легендарный командир до сих пор в строю. «Бросать свою работу я не собираюсь. Каждый день встаю в шесть часов утра, делаю зарядку. Это все дисциплинирует. Много сил и энергии было потрачено на написание книг», - рассказывает Геннадий Зайцев. В свою очередь Алексей Дюмин поделился, что книга Зайцева является для него настольной. «Когда я встречаюсь с коллегами, с вашими воспитанниками, мне приятно слышать, что они вас называют папой. Благодарен, что вы нашли время и посетил Тулу», - сказал глава региона.

В рамках визита в регион Геннадий Зайцев также встретился с тульскими юнармейцами и воспитанниками Тульского суворовского училища. Им он презентовал свою вторую книгу «Спецназ "Альфа»: дела и люди». «Эта книга получилась намного объёмнее, чем первая. В ней я написал не только о тех операциях, в которых участвовал лично, но и о других значимых событиях из истории спецподразделения «Альфа», - рассказал Герой Советского Союза.















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