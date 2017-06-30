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30.06.2017 18:11 Спасатели просят туляков быть внимательными и осторожными "Вести-Тула"





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Главное управление МЧС России по Тульской области и подчиненные ему подразделения, в том числе аэромобильная группировка приведены в режим «повышенной готовности» по ликвидации возможных происшествий. На базе Центра управления в кризисных ситуациях приступил к работе оперативный штаб.



Сильный дождь с грозой и градом прошел сегодня в нашем регионе. Прогноз Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды оправдался. По информации специалистов, в течение вечера и предстоящей ночи вероятно усиление юго-западного ветра с порывами до 15-20 м/с.Главное управление МЧС России по Тульской области и подчиненные ему подразделения, в том числе аэромобильная группировка приведены в режим «повышенной готовности» по ликвидации возможных происшествий. На базе Центра управления в кризисных ситуациях приступил к работе оперативный штаб.













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